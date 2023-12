Ascolti tv e dati Auditel 23 dicembre: la finale di Ballando con le Stelle batte il Grande Fratello

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

La finale di Ballando con le Stelle si prende la scena del sabato sera, nonostante il blackout che ha interrotto per qualche minuto la diretta televisiva. Negli ascolti tv di sabato 23 dicembre il programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1 conquista il 29,2% di share battendo la concorrenza del Grande Fratello di Alfonso Signorini su Canale 5 che si ferma al 15,6%. Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

La prima serata del 23 dicembre: vince Ballando con le Stelle

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Ballando Con Le Stelle : 3.849.000 spettatori (29.2%);

: 3.849.000 spettatori (29.2%); Canale5, Grande Fratello : 2.037.000 spettatori (15.6%);

: 2.037.000 spettatori (15.6%); Italia1, Il Grinch: 1.114.000 spettatori (6.3%).

Fuori dal podio:

Rai2, F.B.I. : 871.000 spettatori (4.7%) – F.B.I. International: 893.000 spettatori (5%);

: 871.000 spettatori (4.7%) – F.B.I. International: 893.000 spettatori (5%); Rete4, Non ci resta che piangere : 816.000 spettatori (4.9%);

: 816.000 spettatori (4.9%); Rai3, Sapiens – Un Solo Pianeta: 790.000 spettatori (4.7%);

790.000 spettatori (4.7%); La7, In Altre Parole… Ancora: 527.000 spettatori (3%);

527.000 spettatori (3%); Tv8, 4 Ristoranti: 427.000 spettatori (2.5%);

427.000 spettatori (2.5%); Nove, Freddie Mercury – The Great Pretender: 271.000 spettatori (1.6%).

Fonte foto: ANSA

Wanda Nara ha vinto Ballando con le Stelle 2023.

Wanda Nara ha vinto Ballando con le Stelle 2023: la classifica finale

L’edizione 2023 di Ballando con le Stelle è stata vinta da Wanda Nara (e Pasquale La Rocca). La classifica finale:

1° posto: Wanda Nara e Pasquale La Rocca

2° posto: Simona Ventura e Samuel Peron

3° posto (a pari merito): Lorenzo Tano e Lucrezia Lando / Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina

5° posto a pari merito: Sara Croce e Luca Favilla / Giovanni Terzi e Giada Lini / Rosanna Lambertucci e Simone Casula.

Blackout a Ballando con le Stelle: salta la diretta

Durante la finale di Ballando con le Stelle è saltato l’impianto elettrico dell’Auditorium del Foro Italico di Roma. La Rai è stata così costretta a interrompere la diretta tv, mandando in onda pubblicità e alcuni sketch di ‘Techetechetè’.

Il blackout è durato circa 12 minuti. Al ritorno in onda, Milly Carlucci ha spiegato: “Signori, è incredibile: questo capita anche nelle migliori famiglie, la tecnologia ci può tradire, questo è. Noi crediamo nell’infallibilità della tecnologia, invece come vedete possono succedere delle cose incredibili come questa. Ma siamo qui. Noi siamo a Ballando con le Stelle, la finale. Non abbiamo perso la nostra grinta e il nostro entusiasmo. Ovviamente c’è stata un’interruzione, ma riprendiamo il filo della nostra storia”.

I dati dell’access prime time

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale5, Striscia la Notizia: 3.145.000 spettatori (17.1%);

3.145.000 spettatori (17.1%); Italia1, Elf: 709.000 spettatori (4%);

709.000 spettatori (4%); Rete4, Stasera Italia Weekend: 702.000 spettatori (3.9%) nella prima parte e 594.000 spettatori (3.2%) nella seconda parte;

702.000 spettatori (3.9%) nella prima parte e 594.000 spettatori (3.2%) nella seconda parte; Rai3, Il meglio di Generazione Bellezza: 698.000 spettatori (3.8%);

698.000 spettatori (3.8%); Nove, I Migliori Fratelli di Crozza: 390.000 spettatori (2%).

I dati del preserale

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Reazione a Catena : 3.644.000 spettatori (23.1%);

: 3.644.000 spettatori (23.1%); Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente : 2.654.000 spettatori (19.4%);

: 2.654.000 spettatori (19.4%); Canale5, Il weekend di Caduta Libera: 2.387.000 spettatori (15.6%);

2.387.000 spettatori (15.6%); Rai3, TGR: 2.354.000 spettatori (14.4%);

2.354.000 spettatori (14.4%); Canale5, Il weekend di Caduta Libera – Inizia la Sfida: 1.728.000 spettatori (13.5%);

1.728.000 spettatori (13.5%); Rai3, Blob: 936.000 spettatori (5.3%);

936.000 spettatori (5.3%); Italia1, Studio Aperto Mag: 520.000 spettatori (3.6%);

520.000 spettatori (3.6%); Rai2, Novantesimo minuto : 475.000 spettatori (3.6%);

: 475.000 spettatori (3.6%); Rete4, Tempesta d’Amore: 488.000 spettatori (2.8%);

488.000 spettatori (2.8%); Rai2, 9-1-1: 412.000 spettatori (2.4%);

412.000 spettatori (2.4%); Rai2, TG Sport Sera : 283.000 spettatori (2.4%);

: 283.000 spettatori (2.4%); Tv8, 4 Hotel: 326.000 spettatori (2%);

326.000 spettatori (2%); La7, Eden – Un Pianeta da Salvare : 224.000 spettatori (1.5%);

: 224.000 spettatori (1.5%); Nove, Non diciamoci la verità: 199.000 spettatori (1.5%).

Ascolti tv, come funziona l’Auditel

Auditel è una srl le cui quote appartengono alle varie emittenti. Fotografa, minuto per minuto, l’intera offerta televisiva tramite il monitoraggio di 16.100 famiglie, rappresentative dell’intera popolazione italiana, che formano il campione Auditel, il cosiddetto SuperPanel.

Le famiglie sono dotate di una apparecchiatura elettronica che consente di analizzare, 24 ore su 24, i loro consumi televisivi. I dati vengono raccolti e pubblicati da Auditel prima delle 10 del mattino.