Ascolti tv e dati Auditel 20 ottobre: Tale e Quale Show domina, seguono Andiamo a quel paese e Maurizio Crozza

La prima serata di venerdì 20 ottobre è dominata da Rai 1. Inseguono, con lungo distacco, Canale 5 e Nove. La medaglia d’oro del prime time se l’aggiudica Tale e Quale Show. Andiamo a quel paese sull’ammiraglia Mediaset è medaglia d’argento, mentre il gradino più basso del podio va a Maurizio Crozza con Fratelli di Crozza. Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

La prima serata del 20 ottobre: vince Tale e Quale Show

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Tale e Quale Show : 3.726.000 spettatori (23,8%);

: 3.726.000 spettatori (23,8%); Canale 5, Andiamo a quel paese : 1.837.000 spettatori (10,4%);

: 1.837.000 spettatori (10,4%); Nove, Fratelli di Crozza: 1.372.000 spettatori (7,2%).

Fonte foto: ANSA Gianluigi Nuzzi, conduttore di Quarto Grado.

E ancora:

Rete 4, Quarto Grado : 1.155.000 spettatori (8,1%);

: 1.155.000 spettatori (8,1%); La7, Propaganda Live : 989.000 spettatori (7,4%);

: 989.000 spettatori (7,4%); Italia 1, Security : 889.000 spettatori (4,9%);

: 889.000 spettatori (4,9%); Rai 2, N.C.I.S. : 865.000 spettatori (4,4%);

: 865.000 spettatori (4,4%); Rai 2, N.C.I.S. Hawai’i : 557.000 spettatori (3,6%);

: 557.000 spettatori (3,6%); Rai 3, Lui era Trinità : 380.000 spettatori (2%);

: 380.000 spettatori (2%); Tv8, 4 Ristoranti: 367.000 spettatori (2,2%).

I dati del preserale

Di seguito i dati del preserale (dalle 18:00 alle 20:00) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Reazione a Catena : 4.117.000 spettatori (26,1%);

: 4.117.000 spettatori (26,1%); Rai 1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente : 2.884.000 spettatori (22,4%);

: 2.884.000 spettatori (22,4%); Canale 5, Caduta Libera: 2.515.000 spettatori (16,6%).

E ancora:

Rai 3, Tg Regione : 2.379.000 spettatori (14,3%);

: 2.379.000 spettatori (14,3%); Canale 5, Caduta Libera – Inizia la Sfida : 1.593.000 spettatori (13,5%);

: 1.593.000 spettatori (13,5%); Rai 3, Blob : 1.040.000 spettatori (5,9%);

: 1.040.000 spettatori (5,9%); Rai 3, Via dei Matti n° 0 : 913.000 spettatori (4,9%);

: 913.000 spettatori (4,9%); Italia 1, C.S.I. Miami : 782.000 spettatori (4,5%);

: 782.000 spettatori (4,5%); Rete4, Tempesta d’Amore : 673.000 spettatori (3,7%);

: 673.000 spettatori (3,7%); Italia 1, Studio Aperto Mag (sigla) : 516.000 spettatori (3,8%);

: 516.000 spettatori (3,8%); Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più? (replica) : 431.000 spettatori (2,8%);

: 431.000 spettatori (2,8%); Rai 2, Castle : 428.000 spettatori (2,8%);

: 428.000 spettatori (2,8%); Rai 2, Il Mercante in Fiera : 424.000 spettatori (2,3%);

: 424.000 spettatori (2,3%); Tv8, Celebrity Chef : 381.000 spettatori (2,4%);

: 381.000 spettatori (2,4%); Rai 2, Il Mercante in Fiera – Fuori Due : 303.000 spettatori (1,7%);

: 303.000 spettatori (1,7%); La7, Padre Brown: 205.000 spettatori (1.4%).

I dati dell’access prime time

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Affari Tuoi : 4.444.000 spettatori (22%);

: 4.444.000 spettatori (22%); Rai 1, Cinque Minuti : 4.007.000 spettatori (21%);

: 4.007.000 spettatori (21%); Canale 5, Striscia la Notizia: 3.083.000 spettatori (15,3%).

E ancora:

La7, Otto e Mezzo : 1.821.000 spettatori (9,1%);

: 1.821.000 spettatori (9,1%); Rai 3, Un Posto al Sole : 1.677.000 spettatori (8,2%);

: 1.677.000 spettatori (8,2%); Rai 3, Il Cavallo e la Torre : 1.408.000 spettatori (7,3%);

: 1.408.000 spettatori (7,3%); Italia 1, N.C.I.S. : 1.264.000 spettatori (6,3%);

: 1.264.000 spettatori (6,3%); Rete 4, Stasera Italia (prima parte) : 820.000 spettatori (4,2%);

: 820.000 spettatori (4,2%); Rete 4, Stasera Italia (seconda parte) : 786.000 spettatori (3,9%);

: 786.000 spettatori (3,9%); Rai 2, Tg2 Post : 698.000 spettatori (3,4%);

: 698.000 spettatori (3,4%); Nove, Don’t Forget the Lyrics – Stai sul Pezzo : 603.000 spettatori (3,1%);

: 603.000 spettatori (3,1%); Tv8, 100% Italia: 514.000 spettatori (2,6%).

Ascolti tv, come funziona l’Auditel

Auditel è una società srl le cui quote appartengono alle varie emittenti televisive. Il sistema crea un’istantanea, minuto per minuto, dell’intera offerta televisiva. Auditel monitora 16.100 famiglie che rappresentano, in maniera ponderata, l’intera popolazione italiana. Si tratta del campione Auditel, il cosiddetto SuperPanel.

A queste famiglie è stato affidato un apparecchio elettronico che consente di analizzare h24 i loro consumi televisivi. I dati vengono poi raccolti e pubblicati da Auditel nella mattinata successiva.