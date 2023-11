Ascolti tv e dati Auditel 10 novembre: Tale e Quale Show batte Ficarra e Picone e Quarto Grado, bene Crozza

Ecco gli ascolti tv di venerdì 10 novembre: la prima serata la domina Rai 1 con Tale e Quale Show – Il Torneo dei Campioni. Secondo classificato Canale 5 con il collaudatissimo duo comico di Ficarra e Picone in La matassa. Medaglia di bronzo per Rete 4 con Quarto Grado. Due le menzione d’onore: per Maurizio Crozza, che su Nove strappa risate con Fratelli di Crozza, e per Italia 1 con Hunter’s Prayer – In fuga.

La prima serata del 10 novembre: vince Tale e Quale Show

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Tale e Quale Show – Il Torneo dei Campioni : 3.962.000 spettatori (25,9%);

: 3.962.000 spettatori (25,9%); Canale 5, La matassa : 1.475.000 spettatori (8,7%);

: 1.475.000 spettatori (8,7%); Rete 4, Quarto Grado: 1.254.000 spettatori (8,8%).

Fonte foto: ANSA Ficarra e Picone.

Fuori dal podio:

Nove, Fratelli di Crozza : 1.223.000 spettatori (6,4%);

: 1.223.000 spettatori (6,4%); Italia 1, Hunter’s Prayer – In fuga : 1.064.000 spettatori (5,7%);

: 1.064.000 spettatori (5,7%); La7, Propaganda Live : 853.000 spettatori (6,4%);

: 853.000 spettatori (6,4%); Rai 2, The Rookie (primo episodio) : 678.000 spettatori (3,4%);

: 678.000 spettatori (3,4%); Rai 2, The Rookie (secondo episodio) : 589.000 spettatori (3,4%);

: 589.000 spettatori (3,4%); Rai 3, Settembre : 536.000 spettatori (2,9%);

: 536.000 spettatori (2,9%); Rai 2, The Rookie (terzo episodio) : 435.000 spettatori (3,3%);

: 435.000 spettatori (3,3%); Tv8, Elodie Show 2023: 266.000 spettatori (1,4%).

I dati dell’access prime time

Di seguito i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Affari Tuoi : 5.012.000 spettatori (24,1%);

: 5.012.000 spettatori (24,1%); Rai 1, Cinque Minuti : 4.137.000 spettatori (20,9%);

: 4.137.000 spettatori (20,9%); Canale 5, Striscia la Notizia: 3.185.000 spettatori (15,3%).

Ai piedi del podio:

Rai 3, Un Posto al Sole : 1.646.000 spettatori (7,8%);

: 1.646.000 spettatori (7,8%); Su La 7, Otto e Mezzo : 1.560.000 spettatori (7,5%);

: 1.560.000 spettatori (7,5%); Italia 1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 1.371.000 spettatori (6,6%);

: 1.371.000 spettatori (6,6%); Rai 3, Il Cavallo e la Torre : 1.265.000 spettatori (6,2%);

: 1.265.000 spettatori (6,2%); Rete 4, Stasera Italia (prima parte) : 952.000 spettatori (4,7%);

: 952.000 spettatori (4,7%); Rete 4, Stasera Italia (seconda parte) : 909.000 spettatori (4,3%);

: 909.000 spettatori (4,3%); Rai 2, TG2 Post : 618.000 spettatori (3%);

: 618.000 spettatori (3%); Nove, Don’t Forget the Lyrics – Stai sul Pezzo : 570.000 spettatori (2,8%);

: 570.000 spettatori (2,8%); Tv8, 100% Italia: 486.000 spettatori (2,4%).

I dati del preserale

Qui i dati del preserale (dalle 18:00 alle 20:00) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Reazione a Catena : 4.454.000 spettatori (26,4%);

: 4.454.000 spettatori (26,4%); Rai 1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente : 3.239.000 spettatori (22,7%);

: 3.239.000 spettatori (22,7%); Canale 5, Caduta Libera: 2.817.000 spettatori (17,4%).

Fuori dal podio:

Rai 3, TGR : 2.480.000 spettatori (14,1%);

: 2.480.000 spettatori (14,1%); Canale 5, Caduta Libera – Inizia la Sfida : 1.927.000 spettatori (14,4%);

: 1.927.000 spettatori (14,4%); Rai 3, Blob : 1.065.000 spettatori (5,7%);

: 1.065.000 spettatori (5,7%); Rai 3, Nuovi Eroi : 1.015.000 spettatori (5,2%);

: 1.015.000 spettatori (5,2%); Italia 1, C.S.I. Miami : 773.00 spettatori (4,3%);

: 773.00 spettatori (4,3%); Rete 4, Tempesta d’Amore : 714.000 spettatori (3,8%);

: 714.000 spettatori (3,8%); Rai 2, Castle : spettatori 573.000 (3,5%);

: spettatori 573.000 (3,5%); Italia 1, Studio Aperto Mag : 565.000 spettatori (3,8%);

: 565.000 spettatori (3,8%); Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più? (replica) : 514.000 spettatori (3%);

: 514.000 spettatori (3%); Rai 2, Il Mercante in Fiera : 465.000 spettatori (2,4%);

: 465.000 spettatori (2,4%); Tv8, Celebrity Chef : 412.000 spettatori (2,5%);

: 412.000 spettatori (2,5%); Rai 2, Il Mercante in Fiera – Fuori Due : 385.000 spettatori (2,1%);

: 385.000 spettatori (2,1%); La7, Padre Brown: 208.000 spettatori (1,3%).

Ascolti tv, cos’è l’Auditel e come funziona

Auditel è una società srl le cui quote appartengono alle varie emittenti televisive. Auditel fotografa, istante dopo istante, tutta l’offerta tv tramite il monitoraggio di 16.100 famiglie, che rappresentano l’intera popolazione italiana. Queste famiglie formano il campione Auditel, il cosiddetto SuperPanel.

Le famiglie sono dotate di un apparecchio digitale che consente di analizzare, 24 ore su 24, i loro consumi televisivi. I dati vengono poi raccolti e pubblicati da Auditel nella mattina successiva.