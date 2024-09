Ascolti tv dati Auditel venerdì 20 settembre: Tale e Quale Show supera Endless Love, bene Quarto Grado

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Rai 1 pigliatutto nella battaglia degli ascolti: i dati Auditel di venerdì 20 settembre 2024 incoronano la rete ammiraglia di casa Rai per la prima serata, per l’access prime time e per il preserale. Rai 1 conquista la principale fascia di ascolti con Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti, inseguito da lontano da Canale 5 con Endless Love e da Rete 4 con Quarto Grado. Rai 1 porta poi a casa l’access prime time con Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino e il preserale con Reazione a Catena – L’Intesa Vincente con Pino Insegno. Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

La prima serata del 20 settembre: vince Tale e Quale Show

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Tale e Quale Show : 3.012.000 spettatori (19,9%);

: 3.012.000 spettatori (19,9%); Canale 5: Endless Love : 2.315.000 spettatori (14,4%);

: 2.315.000 spettatori (14,4%); Rete 4, Quarto Grado: 1.517.000 spettatori (11,1%).

Fuori dal podio:

Italia 1, Pirati dei Caraibi: La Maledizione del Forziere Fantasma : 1.050.000 spettatori (5,7%);

: 1.050.000 spettatori (5,7%); La7, Propaganda Live : 869.000 spettatori (6,5%);

: 869.000 spettatori (6,5%); Rai 2, N.C.I.S. – Unità anticrimine : 778.000 spettatori (4,1%);

: 778.000 spettatori (4,1%); Rai 3, Matrimonio all’Italiana : 773.000 spettatori (4,4%);

: 773.000 spettatori (4,4%); Rai 2, N.C.I.S. Hawaii : 602.000 spettatori (3,9%);

: 602.000 spettatori (3,9%); Nove, Enrico Brignano Show : 356.000 spettatori (3,3%);

: 356.000 spettatori (3,3%); Tv8, Pechino Express: 339.000 spettatori (2,1%).

Fonte foto: ANSA Stefano De Martino, nuovo conduttore di Affari Tuoi

I dati Auditel dell’access prime time

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20,30 alle 21,30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Affari Tuoi : 4.894.000 spettatori (25,4%);

: 4.894.000 spettatori (25,4%); Rai 1, Cinque Minuti : 4.019.000 spettatori (21,9%);

: 4.019.000 spettatori (21,9%); Canale 5, Paperissima Sprint: 2.624.000 spettatori (13,6%).

Ai piedi del podio:

La7, 8 1/2 : 1.573.000 spettatori (8,2%);

: 1.573.000 spettatori (8,2%); Rai 3, Un Posto al Sole : 1.377.000 spettatori (7,1%);

: 1.377.000 spettatori (7,1%); Italia 1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 1.300.000 spettatori (6,8%);

: 1.300.000 spettatori (6,8%); Rai 3, Il Cavallo e la Torre : 1.102.000 spettatori (5,9%);

: 1.102.000 spettatori (5,9%); Rete 4, 4 di Sera (seconda parte) : 965.000 spettatori (5%);

: 965.000 spettatori (5%); Rete 4, 4 di Sera (prima parte) : 924.000 spettatori (4,9%);

: 924.000 spettatori (4,9%); Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più? : 722.000 spettatori (3,8%);

: 722.000 spettatori (3,8%); Rai 2, TG2 Post : 612.000 spettatori (3,2%);

: 612.000 spettatori (3,2%); Tv8, 100% Italia: 315.000 spettatori (1,7%).

Gli ascolti tv del preserale

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Reazione a Catena : 3.408.000 spettatori (23,5%);

: 3.408.000 spettatori (23,5%); Canale 5, La Ruota della Fortuna : 2.641.000 spettatori (19,5%);

: 2.641.000 spettatori (19,5%); Rai 3, TGR: 2.395.000 spettatori (15,7%).

Fuori dal podio:

Rai 1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente : 2.383.000 spettatori (21,2%);

: 2.383.000 spettatori (21,2%); Canale 5, Gira La Ruota della Fortuna : 1.677.000 spettatori (16,6%);

: 1.677.000 spettatori (16,6%); Rai 3, Blob : 872.000 spettatori (5,2%);

: 872.000 spettatori (5,2%); Rai 3, Riserva Indiana : 767.000 spettatori (4,3%);

: 767.000 spettatori (4,3%); Rai 2, C.S.I. – Scena del Crimine : 593.000 spettatori (3,7%);

: 593.000 spettatori (3,7%); Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più? : 506.000 spettatori (3,3%);

: 506.000 spettatori (3,3%); Rete 4, Terra Amara : 496.000 spettatori (3%);

: 496.000 spettatori (3%); Rai 2, TGSport Sera : 448.000 spettatori (4,6%);

: 448.000 spettatori (4,6%); Tv8, 4 Ristoranti : 407.000 spettatori (2,8%);

: 407.000 spettatori (2,8%); Rai 2, Medici in Corsia (secondo episodio) : 267.000 spettatori (1,6%);

: 267.000 spettatori (1,6%); La7, Padre Brown : 209.000 spettatori (1,6%);

: 209.000 spettatori (1,6%); Rai 2, Medici in Corsia (primo episodio): 205.000 spettatori (1,7%).

Ascolti tv, come funziona l’Auditel

Auditel è una srl le cui quote appartengono alle varie emittenti. Fotografa, minuto per minuto, l’intera offerta televisiva tramite il monitoraggio di 16.100 famiglie, rappresentative dell’intera popolazione italiana, che formano il campione Auditel, il cosiddetto SuperPanel.

Le famiglie sono dotate di una apparecchiatura elettronica che consente di analizzare, 24 ore su 24, i loro consumi televisivi. I dati vengono raccolti e pubblicati da Auditel prima delle 10 del mattino.