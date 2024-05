Ascolti tv dati Auditel venerdì 10 maggio: Terra Amara batte L’Acchiappatalenti, boom per l'ultima di Fiorello

Giornalista professionista esperto di relazioni internazionali e geopolitica, scrive anche di attualità, cultura ed economia. Collaboratore di diverse testate nazionali, ha scritto due libri e curato la pubblicazione in italiano di un saggio del politologo statunitense John J. Mearhseimer.

La serata di venerdì 10 maggio 2024 ha visto Mediaset trionfare sulla Rai. La serie tv turca Terra amara (Canale5) si è infatti imposta, seppur di margine, sul debutto, andato in onda su Rai1, de L’Acchiappatalenti, lo show tv condotto da Milly Carlucci in compagnia dei talent scout Teo Mammuccari, Francesco Paolantoni, Mara Maionchi. Tuttavia, Mediaset deve anche registrare il flop de La Pupa e il Secchione, mentre la Rai incassa il boom dell’ultima puntata di VivaRai2 condotto da Fiorello (24,3%), in onda dalle 7:15 alle 8:00.

La prima serata del 10 maggio: vince Terra Amara

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale 5, Terra Amara : 3.018.000 spettatori (18.2%);

: 3.018.000 spettatori (18.2%); Rai1, L’Acchiappatalenti : 2.667.000 spettatori (17.2%);

: 2.667.000 spettatori (17.2%); Rete4, Quarto Grado: 1.087.000 spettatori (7.6%);

Fuori dal podio:

Rai2, La donna per me : 815.000 spettatori (4.6%);

: 815.000 spettatori (4.6%); La7, Propaganda Live: 844.000 spettatori (6.2%);

844.000 spettatori (6.2%); Itali1, La Pupa e il Secchione : 522.000 spettatori (3.4%, presentazione a 496.000 e il 2.6%);

: 522.000 spettatori (3.4%, presentazione a 496.000 e il 2.6%); Nove, Fratelli di Crozza : 1.213.000 spettatori (6.7%)

: 1.213.000 spettatori (6.7%) Rai3, Lasciali parlare: 439.000 spettatori (2.5%)

I dati dell’access prime time

Rai1, Affari tuoi : 5.117.000 spettatori (26.4%);

: 5.117.000 spettatori (26.4%); Rai1, Cinque Minuti : 4.315.000 spettatori (23.5%);

: 4.315.000 spettatori (23.5%); Canale5, Striscia la Notizia : 3.154.000 spettatori (16.3%);

: 3.154.000 spettatori (16.3%); Rai2, Tg2Post : 411.000 spettatori (2.1%);

: 411.000 spettatori (2.1%); Italia1, N.C.I.S : 1.076.000 spettatori (5.6%);

: 1.076.000 spettatori (5.6%); Rai3, Il Cavallo e la Torre : 1.184.000 spettatori (6.3%);

: 1.184.000 spettatori (6.3%); La7, Otto e Mezzo : 1.486.000 spettatori (7.7%);

: 1.486.000 spettatori (7.7%); Nove, Dont’ Forget the Lyrics: 504.000 spettatori (2.6%)

Fonte foto: ANSA

Milly Carlucci e Francesco Paolantoni durante la trasmissione Rai L’Acchiappatalenti

I dati del preserale

Rai1, L’Eredità : 3.500.000 spettatori (26.1%);

: 3.500.000 spettatori (26.1%); Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7 : 2.387.000 spettatori (22.6%);

: 2.387.000 spettatori (22.6%); Canale5, Gira La Ruota della Fortuna : 1.624.000 spettatori (16.6%);

: 1.624.000 spettatori (16.6%); Canale5, La Ruota della Fortuna : 2.761.000 spettatori (21.7%);

: 2.761.000 spettatori (21.7%); Rai2, TGSport Sera : 494.000 spettatori (5.1%);

: 494.000 spettatori (5.1%); Rai2, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 332.000 spettatori (2.7%),

: 332.000 spettatori (2.7%), Rai2, S.W.A.T: 492.000 spettatori (3%)

Ascolti tv, come funziona l’Auditel

Auditel è una srl le cui quote appartengono alle varie emittenti. Fotografa, minuto per minuto, l’intera offerta televisiva tramite il monitoraggio di 16.100 famiglie, rappresentative dell’intera popolazione italiana, che formano il campione Auditel, il cosiddetto SuperPanel.

Le famiglie sono dotate di una apparecchiatura elettronica che consente di analizzare, 24 ore su 24, i loro consumi televisivi. I dati vengono raccolti e pubblicati da Auditel prima delle 10 del mattino.