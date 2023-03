Ascolti tv, dati auditel sabato 4 marzo: C'è Posta per Te vince col ritorno in tv di Maria De Filippi

Nella serata di sabato 4 marzo 2023, Canale 5 ha vinto la sfida dell’Auditel grazie al ritorno in tv di Maria De Filippi dopo lo stop per la morte di Maurizio Costanzo: il suo C’è Posta per Te ha superato The Voice Kids nella sfida della prima serata.

I dati della prima serata del 4 marzo

Di seguito, si riportano i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il relativo share:

Canale5, C’è Posta per Te: 4.556.000 spettatori (28.8%);

Rai1, The Voice Kids: 3.589.000 (22.9%);

Rai2, F.B.I.: 827.000 spettatori (4.2%) – F.B.I. International: 726.000 spettatori (4%)

Italia1, Dragon Trainer – Il Mondo Nascosto: 558.000 spettatori (3%);

Rai3, Sapiens – Un solo pianeta: 896.000 spettatori (5.3%);

Il padrino: epilogo – La morte di Michael Corleone: 402.000 spettatori (2.5%);

La7, La Maschera di Ferro: 402.000 spettatori (2.3%);

Tv8, Qualifiche Gran Premio del Bahrain: 779.000 spettatori (4.1%);

Nove, Per qualche dollaro in più: 234.000 spettatori (1.4%).

Maria De Filippi è tornata in tv dopo lo stop legato alla morte di Maurizio Costanzo.

I dati dell’access prime time del 4 marzo

Di seguito, è possibile osservare i dati dell’access prime time (dalle 20.30 alle 21.30) con il numero dei telespettatori e il relativo share:

Rai1, Soliti Ignoti – Il Ritorno: 4.423.000 spettatori (22.9%);

Canale5, Striscia La Notizia: 4.023.000 spettatori (20.9%);

Rai2, Tg2 Post: 579.000 spettatori (3%);

Italia1, N.C.I.S.: 1.210.000 spettatori (6.4%);

Rai3, Le Parole: 1.349.000 spettatori (6.9%) ((presentazione 1.153.000 spettatori e 6.2%);

Rete4, Controcorrente (prima parte): 783.000 spettatori (4.1%) – Controcorrente (seconda parte): 568.000 (2.9%);

La7, In Onda: 823.000 spettatori (4.3%);

Nove, Fratelli di Crozza: 321.000 spettatori (1.7%).

I dati del preserale del 4 marzo

In basso, si riportano i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il relativo share:

Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7: 2.854.000 spettatori (20.5%) – L’Eredità: 4.197.000 spettatori (25.9%);

Canale5, Avanti il Primo! Story: 2.225.000 spettatori (16.3%) – Avanti un Altro! Story: 3.203.000 spettatori (20.2%);

Rai2, Radio2 Social Club.: 412.000 spettatori (2.6%) – N.C.I.S. Los Angeles: 566.000 spettatori (3.2%);

Italia1, C.S.I.: 592.000 spettatori (3.4%);

Rai3, Tg Regione informa: 2.303.000 spettatori (13.6%) – Blob: 966.000 spettatori (5.4%);

Rete4, Tempesta d’Amore: 736.000 spettatori (4.1%);

La7, Lingo – La Prima Sfida: 214.000 spettatori (1.6%) – Lingo – Parole in Gioco: 274.000 spettatori (1.7%).

Ascolti tv, come funziona l’Auditel

Auditel è una srl, le cui quote appartengono alle diverse emittenti. L’Auditel fotografa, minuto dopo minuto, l’intera offerta tv tramite il monitoraggio di 16.100 famiglie, rappresentative dell’intera popolazione italiana, che formano il campione Auditel (il cosiddetto SuperPanel).

Le famiglie che compongono il campione Auditel hanno un’apparecchiatura elettronica che consente di analizzare, 24 ore su 24, i loro consumi televisivi. I dati son raccolti e pubblicati da Auditel prima delle ore 10 del mattino.