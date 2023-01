Ascolti tv, dati Auditel lunedì 16 gennaio: la serie su Dalla Chiesa batte il Gf Vip, ok "Boss in incognito"

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Rai 1 domina ancora. Lunedì 16 gennaio la prima rete della tv di Stato si prende tutto, dal preserale alla prima serata, passando per l’access prime time. Rai 1 si impone, in sequenza, con ‘L’Eredità‘, ‘I Soliti Ignoti‘ e le nuove due puntate de ‘Il nostro generale‘, con Sergio Castellitto nei panni del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Oltre 3,5 milioni di telespettatori: superato l’asso di Canale 5, ossia il ‘Gf Vip’, che si piazza al secondo posto. Serata di secondi gradini del podio anche per ‘Avanti un altro‘ e ‘Striscia la Notizia‘. Per quel che riguarda Rai 2, bene il ritorno di ‘Boss in incognito‘; su Rai 3, invece, ‘Report’ è la solita garanzia e finisce al terzo posto della prima serata. Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

La prima serata del 16 gennaio: vince “Il nostro generale”

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Il nostro generale : 3.560.000 spettatori (18,8%);

: 3.560.000 spettatori (18,8%); Canale 5, Gf Vip : 2.570.000 spettatori (19,7%);

: 2.570.000 spettatori (19,7%); Rai 3, Report : 1.483.000 spettatori (7,4%);

: 1.483.000 spettatori (7,4%); Rai 2, Boss in incognito : 1.479.000 spettatori (8,5%);

: 1.479.000 spettatori (8,5%); Italia 1, Fast & Furious 6 : 1.099.000 spettatori (6,1%);

: 1.099.000 spettatori (6,1%); Rete 4, Quarta Repubblica: 842.000 spettatori (5,4%);

842.000 spettatori (5,4%); Tv8, Zlatan : 482.000 spettatori (2,5%);

: 482.000 spettatori (2,5%); La7, Giovanni Falcone : 404.000 spettatori (2,1%);

: 404.000 spettatori (2,1%); Nove, Matteo Messina Denaro – Il super latitante: 187.000 spettatori (0,9%).

I dati del preserale

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, L’Eredità: 4.584.000spettatori (24,8%);

4.584.000spettatori (24,8%); Canale 5, Avanti un altro: 3.873.000 spettatori (21,2%);

3.873.000 spettatori (21,2%); Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.396.000 spettatori (21,7%);

3.396.000 spettatori (21,7%); Rai 3, Tg Regione : 2.771.000 spettatori (14,4%);

: 2.771.000 spettatori (14,4%); Canale 5, Avanti il primo: 2.664.000 spettatori (17,4%);

2.664.000 spettatori (17,4%); Rai 3, Caro marziano : 1.093.000 spettatori (5%);

: 1.093.000 spettatori (5%); Rai 3, Blob : 1.009.000 spettatori (4,8%);

: 1.009.000 spettatori (4,8%); Rete 4, Tempesta d’amore: 835.000 spettatori (3,9%);

835.000 spettatori (3,9%); Rai 2, FBI: 727.000 spettatori (3,5%);

727.000 spettatori (3,5%); Italia 1, CSI: 645.000 spettatori (3,2%);

645.000 spettatori (3,2%); Nove, Cash or Trash : 562.000 spettatori (2,8%);

: 562.000 spettatori (2,8%); Rai 2, Hawaii Five O: 552.000 spettatori (3,1%);

552.000 spettatori (3,1%); Italia 1, Studio Aperto Mag: 449.000 spettatori (2,7%);

449.000 spettatori (2,7%); Tv8, Celebrity Chef : 368.000 spettatori (1,9%);

368.000 spettatori (1,9%); La7, Our Godfather – La vera storia di Tommaso Buscetta: 273.000 spettatori (1,9%).

Fonte foto: ANSA Max Giusti, conduttore di ‘Boss in incognito’

I dati dell’access prime time

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, I Soliti ignoti – Il ritorno: 4.801.000 spettatori (21,6%);

4.801.000 spettatori (21,6%); Canale 5, Striscia la notizia : 3.866.000 spettatori (17,5%);

: 3.866.000 spettatori (17,5%); Rai 3, Un posto al sole: 1.752.000 spettatori (7,9%);

1.752.000 spettatori (7,9%); La7, Otto e mezzo: 1.746.000 spettatori (7,8%);

1.746.000 spettatori (7,8%); Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.640.000 spettatori (7,5%);

1.640.000 spettatori (7,5%); Italia 1, NCIS: 1.386.000 spettatori (6,2%);

1.386.000 spettatori (6,2%); Rai 2, Tg2 Post: 1.198.000 spettatori (5,4%);

1.198.000 spettatori (5,4%); Rete 4, Stasera Italia – Prima parte: 1.009.000 spettatori (4,6%);

1.009.000 spettatori (4,6%); Rete 4, Stasera Italia – Seconda parte: 997.000 spettatori (4,5%);

997.000 spettatori (4,5%); Tv8, 100% Italia : 617.000 spettatori (2,8%);

: 617.000 spettatori (2,8%); Nove, Don’t forget the lyrics: 432.000 spettatori (1,9%).

Ascolti tv, come funziona l’Auditel

Auditel è una srl le cui quote appartengono alle varie emittenti. Fotografa, minuto per minuto, l’intera offerta televisiva attraverso il monitoraggio di 16.100 famiglie, rappresentative dell’intera popolazione italiana, che formano il campione Auditel, il cosiddetto SuperPanel.

Queste famiglie sono dotate di una apparecchiatura elettronica che consente di analizzare, 24 ore su 24, i loro consumi televisivi. I dati vengono raccolti e pubblicati da Auditel prima delle 10 del mattino.