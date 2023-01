Ascolti tv, dati Auditel domenica 1 gennaio: Roberto Bolle stravince con 'Danza con me', Rai batte Mediaset

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Rai 1 inizia il 2023 calando il tris. Domenica 1° gennaio la tv di Stato si prende tutto, dal preserale alla prima serata, passando per l’access prime time. Rai 1 si impone, in sequenza, con ‘L’Eredità‘, ‘I Soliti Ignoti‘ e il programma ‘Danza con me‘, con Roberto Bolle protagonista. La decisione di Canale 5 di affidarsi al film ‘Concerto per la Pace’ vale il secondo posto e uno share del 12,3%. Serata di secondi posti anche per ‘Caduta Libera‘ e ‘Paperissima Sprint‘ Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

La prima serata del 29 dicembre: vince Roberto Bolle

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Danza con me : 2.798.000 spettatori (17,9%);

: 2.798.000 spettatori (17,9%); Canale 5, Concerto per la Pace – 30 anni di Natale in Vaticano : 1.867.000 spettatori (12,3%);

: 1.867.000 spettatori (12,3%); Italia 1, Il cosmo sul comò : 1.421.000 spettatori (7,8%);

: 1.421.000 spettatori (7,8%); Rai 2, Pinocchio : 1.183.000 spettatori (6,5%);

: 1.183.000 spettatori (6,5%); Rai 3, Sempre amici : 950.000 spettatori (5,6%);

: 950.000 spettatori (5,6%); Rete 4, Hachiko – Il tuo migliore amico: 942.000 spettatori (5,3%);

942.000 spettatori (5,3%); Nove, Little Big Italy : 414.000 spettatori (2,3%);

: 414.000 spettatori (2,3%); La7, Cocoon – L’energia dell’universo : 334.000 spettatori (1,9%);

: 334.000 spettatori (1,9%); Tv8, Mike & Dave – Un matrimonio da sballo: 293.000 spettatori (1,7%).

Fonte foto: ANSA Roberto Bolle

I dati del preserale

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, L’Eredità: 3.504.000spettatori (20,8%);

3.504.000spettatori (20,8%); Canale 5, Caduta Libera: 3.013.000 spettatori (17,9%);

3.013.000 spettatori (17,9%); Rai 3, Tg Regione : 2.7150.000 spettatori (15,5%);

: 2.7150.000 spettatori (15,5%); Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 2.370.000spettatori (15,8%);

2.370.000spettatori (15,8%); Canale 5, Caduta Libera – Inizia la Sfida: 2.120.000 spettatori (14,1%);

2.120.000 spettatori (14,1%); Rai 3, Blob : 1.078.000 spettatori (5,8%);

: 1.078.000 spettatori (5,8%); Rai 2, Il principe che ho sempre sognato: 752.000 spettatori (4,4%);

752.000 spettatori (4,4%); Rete 4, Tempesta d’amore: 741.000 spettatori (3,9%);

741.000 spettatori (3,9%); Italia 1, CSI: 620.000 spettatori (3,5%);

620.000 spettatori (3,5%); Tv8, 4 Hotel : 335.000 spettatori (1,9%);

335.000 spettatori (1,9%); Nove, Golden Skate Awards: 280.000 spettatori (1,8%).

I dati dell’access prime time

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, I Soliti ignoti – Il ritorno: 4.238.000 spettatori (22,1%);

4.238.000 spettatori (22,1%); Canale 5, Paperissima Sprint : 3.079.000 spettatori (16,1%);

: 3.079.000 spettatori (16,1%); Italia 1, NCIS: 1.127.000 spettatori (5,9%);

1.127.000 spettatori (5,9%); La7, Uozzap! Collezione: 750.000 spettatori (3,9%);

750.000 spettatori (3,9%); Rai 3, Speciali Storia: 677.000 spettatori (3,6%);

677.000 spettatori (3,6%); Tv8, 4 Ristoranti : 724.000 spettatori (3,8%);

: 724.000 spettatori (3,8%); Nove, Little Big Italy: 415.000 spettatori (2,2%).

Ascolti tv, come funziona l’Auditel

Auditel è una srl le cui quote appartengono alle varie emittenti. Fotografa, minuto per minuto, l’intera offerta televisiva attraverso il monitoraggio di 16.100 famiglie, rappresentative dell’intera popolazione italiana, che formano il campione Auditel, il cosiddetto SuperPanel.

Queste famiglie sono dotate di una apparecchiatura elettronica che consente di analizzare, 24 ore su 24, i loro consumi televisivi. I dati vengono raccolti e pubblicati da Auditel prima delle 10 del mattino.