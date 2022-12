Ascolti tv, dati Auditel di domenica 4 dicembre: i Mondiali dominano la serata con Inghilterra-Senegal

Cresce l’attenzione dei telespettatori per i Mondiali di calcio in Qatar. Con l’inizio della fase a eliminazione diretta, infatti, anche la serata di domenica 4 dicembre si conferma all’insegna del grande calcio con il match tra Inghilterra e Senegal che ha conquistato lo 29.1% di share, secondo i dati auditel. La partita è stata seguita da 6.205.000 spettatori, surclassando Le Iene – 1.237.000 spettatori, pari al 6.6% di share – e, su La7, Non è l’Arena, che ha segnato lo 6,4% di share.

La prima serata del 4 dicembre: Mondiali sempre in testa

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Inghilterra-Senegal :6.205.000 (29,1%)

:6.205.000 (29,1%) Rai 1, Il Circolo dei Mondiali :1.589.000 (8,6%)

:1.589.000 (8,6%) Canale 5, Ghost : 2.363.000 (13.3%)

: 2.363.000 (13.3%) Rai 3, Che Tempo che Fa : 2.624.000 (12.4%)

: 2.624.000 (12.4%) Rete 4, Zona Bianca : 778.000 (5.6% )

: 778.000 (5.6% ) Italia 1, Le Iene Presentano: Inside : 1.237.000 (6.6%)

: 1.237.000 (6.6%) La7, Non è L’Arena: 840.000 (6.4%)

840.000 (6.4%) Rai 2, NCIS Los Angeles : 1.032.000 (5%)

: 1.032.000 (5%) Tv8, Il Natale della Porta Accanto: 567.000 (3%

567.000 (3% Nove, Anplagghed: 350.000 (1.9%)

Fonte foto: IPA I mondiali di calcio in Qatar continuano a registrare ottimi ascolti, secondo i dati auditel

I dati del preserale

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, L’Eredità – Sfida al Campione: 3.587.000 (22.4%)

3.587.000 (22.4%) Rai 3, Tg Regione : 2.896.000 (15.6%)

: 2.896.000 (15.6%) Canale 5, Caduta Libera – Inizia la Sfida: 2.650.000 (16.9%)

2.650.000 (16.9%) Rai 2, Le Indagini di Allie Adams: 590.000 spettatori (3.2%)

I dati dell’access prime time

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale 5, Paperissima Sprint : 3.297.000 (15.2%)

: 3.297.000 (15.2%) Rai 3, presentazione di Che Tempo che Fa:1.696.000 (8.2%)

Ascolti tv, come funziona l’Auditel

Auditel è una srl le cui quote appartengono alle varie emittenti. Fotografa, minuto per minuto, l’intera offerta televisiva attraverso il monitoraggio di 16.100 famiglie, rappresentative dell’intera popolazione italiana, che formano il campione Auditel, il cosiddetto SuperPanel.

Queste famiglie sono dotate di una apparecchiatura elettronica che consente di analizzare, 24 ore su 24, i loro consumi televisivi. I dati vengono raccolti e pubblicati da Auditel prima delle 10 del mattino.