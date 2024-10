Ascensore precipita in un palazzo in centro a Roma, un morto e feriti gravi: il vano ha schiacciato tre operai

Tragedia a Roma, ancora una volta nel mondo del lavoro: un ascensore è precipitato in via delle Vergini 21, al centro della Capitale. L’incidente sarebbe avvenuto all’interno di un cantiere, dove a seguito dell’evento è morto un operaio. Altre due persone sono rimaste ferite. Sul posto sono presenti le forze dell’ordine per gli opportuni rilievi e per la gestione della viabilità. Per il momento non è possibile ricostruire le dinamiche del dramma.

Precipita ascensore, morto un operaio

Intorno alle 16 a Roma, in via delle Vergini 21, alcuni operai erano impegnati a lavorare in un cantiere. Secondo Repubblica, in quel momento all’interno di un palazzo erano in corso dei lavori di manutenzione.

Improvvisamente tre operai che lavoravano in cima ad un ascensore sono precipitati nel vuoto. Uno dei tre lavoratori è morto, mentre altri sono rimasti feriti. Tra questi ci sarebbe un ferito grave.

Fonte foto: TuttoCittà.it Tragedia sul lavoro a Roma: un operaio è morto schiacciato da un ascensore. Altri due colleghi sono rimasti feriti

Sempre Repubblica scrive che l’allarme è stato dato alle 15:30, quando il capocantiere ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, la polizia e gli agenti della polizia locale per controllare il traffico.

Come già detto, l’incidente ha coinvolto altri due operai che sono rimasti feriti. Uno ha 16 anni, e secondo le indiscrezioni sarebbe stato trasportato all’ospedale in condizioni gravissime. L’altro operaio coinvolto nell’incidente avrebbe 39 anni.

Una prima ricostruzione

Secondo le prime notizie, i tre operai coinvolti si trovavano in cima ad un ascensore per effettuare dei lavori di manutenzione all’interno di un palazzo, al secondo piano.

All’improvviso le cinghie di ancoraggio avrebbero ceduto, e i tre uomini sono precipitati nel vuoto. La vittima si chiamava Peter Isiwele, era di origini nigeriane e aveva 48 anni. Isiwele sarebbe morto quasi sul colpo.

Le indagini

L’ingresso al civico 21 di via delle Vergini è momentaneamente chiuso per favorire i rilievi. Le forze dell’ordine intervenute sul posto dovranno stabilire se le cinghie di ancoraggio si siano sganciate o se si siano spezzate.

La morte di Peter Isiwele si aggiunge alle altre tragedie consumatesi sul posto di lavoro. Solamente il 12 ottobre ad Altavilla Vicentina un giovane operaio di 25 anni è morto travolto da un bancale di finestre.