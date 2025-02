Ascensore precipita alla stazione Termini di Roma per due piani, intubato un 20enne: è in codice rosso

Un ascensore di servizio nei pressi del binario 1 della stazione Termini di Roma è precipitato per due piani. Un uomo è stato recuperato dai vigili del Fuoco ed è stato trasportato in ospedale in gravissime condizioni. Si tratterebbe di un operaio di 20anni caduto accidentalmente con un carrello dal piano terra al piano -2 dall’impianto riservato al trasporto di persone. Il giovane avrebbe riportato diversi traumi ed è stato intubato sul posto e trasporto all’Umberto I in codice rosso.

La dinamica dell’incidente

Dalle prime informazioni riferite dai Vigili del Fuoco, l’operaio è salito sull’ascensore dell’impianto riservato al trasporto di persone, portando con sé un carrello elettrico.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente alla Stazione Termini. Resta ancora da chiarire se abbia ceduto l’ascensore o se, all’apertura delle porte, la cabina non fosse in piano.

Il crollo è avvenuto nel primo pomeriggio e sul posto sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco.

Le ipotesi sul crollo dell’ascensore

Al momento non è chiaro se abbia ceduto l’ascensore, precipitando per due piani, o se all’apertura delle porte la cabina non era al piano.

In quest’ultimo caso l’operaio sarebbe entrato nel vano senza accorgersi che sotto di lui c’era il vuoto, cadendo così per diversi metri. Cosa abbia portato al crollo, è ancora da chiarire.

Cgil Roma e Lazio: “Ennesimo episodio, intensificare i controlli”

Sulla vicenda è intervenuto il segretario della Cgil Roma e Lazio Natale Di Cola:

“Un giovane lavoratore è rimasto gravemente ferito nel crollo di un ascensore alla stazione Termini. Non sono ancora chiare le dinamiche ma nei mesi precedenti a Roma si sono verificati già altri casi di infortuni sul lavoro legati a malfunzionamenti degli ascensori. Chiediamo di intensificare i controlli e le manutenzioni degli impianti”.