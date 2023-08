Aruba va in down in tutta Italia: riscontrati problemi e disservizi con mail, PEC e domini

Dalle 16:30 di giovedì 31 agosto alcuni servizi forniti da Aruba hanno smesso di funzionare. A segnalarlo diversi utenti.

Le segnalazioni degli utenti: i problemi riscontrati

Da quanto riferito da chi ha riscontrato disservizi, i problemi riguardano diversi ambiti. C’è chi non riesce ad accedere alla propria casella mail, né a quella normale né a alla Posta Elettronica Certificata (PEC).

Altre persone hanno raccontato di non riuscire più ad accedere ai loro siti internet gestiti dai server Aruba.

Le segnalazioni, giunte su Downdetector, sono arrivate da tutto il territorio italiano.

Il sito ufficiale di Aruba, aruba.it, risulta invece accessibile.

Anche su Twitter diversi utenti hanno segnalato disguidi.

Il picco di segnalazioni è arrivato verso le 17.00, da quel momento è cominciato un calo.

Aruba conferma i disservizi

La conferma del disservizio è arrivata, dopo qualche ora, dalla stessa Aruba, che sui social, intorno alle 18,ha ammesso un “momentaneo problema tecnico in via di risoluzione”.

Un’ora dopo, Aruba ha fornito altri aggiornamenti: “Accesso ai servizi PEC e SPID è disponibile. In risoluzione le problematiche relative agli altri servizi. Forniremo tutti gli aggiornamenti su avvisi.arruba.it”.

L’accesso ai servizi PEC e SPID è disponibile. In risoluzione le problematiche relative agli altri servizi. Forniremo tutti gli aggiornamenti su https://t.co/cHoI6siizj — Aruba S.p.A. (@Arubait) August 31, 2023

Simili problemi sono stati riscontrati anche pochi giorni fa: venerdì 25 agosto numerosi clienti hanno infatti segnalato problemi di accesso alla Pec e difficoltà di utilizzo della propria casella webmail. I disservizi hanno coinvolto parecchie utenze tra cittadini, professionisti e aziende.

Cos’è Aruba

Aruba S.p.A., spesso conosciuta come Aruba.it, è una società italiana specializzata nella fornitura di servizi di web hosting, cloud computing, e servizi correlati a Internet. Fondata nel 1994, Aruba è uno dei principali provider di servizi Internet in Italia e in Europa.