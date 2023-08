Aruba down in tutta Italia, problemi per Pec e webmail: cosa succede e la risposta dell'azienda

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

I servizi di Posta elettronica certificata e di e-mail di Aruba sono in down in tutta Italia a partire da circa le 13 di questo venerdì 25 agosto. Numerosi clienti hanno segnalato nelle ultime ore problemi di accesso alla Pec e difficoltà di utilizzo della propria casella webmail. I disservizi stanno causando ripercussioni rilevanti sulle attività di milioni di utenze tra cittadini, professionisti e aziende.

I disservizi

Il sito downdetector, specializzato nel monitoraggio e nella raccolta degli avvisi da parte degli utenti, dando informazioni in tempo reale sullo stato e sui problemi di tutti i tipi di servizi di telecomunicazione, ha registrato un’impennata delle segnalazioni dei problemi su Aruba a partire dalle 14, con picco rilevato intorno alle 15, con circa 1.200 riscontri. Subito dopo è iniziato il calo dei malfunzionamenti.

Secondo il report del portale, la maggior parte delle segnalazioni è relativa proprio alla Pec, nel 66% dei casi, poi su intoppi sull’hosting (18%) e riguardo alla connettività (16%). Una delle stringhe di errore più cercate è ‘errore wm-10000‘.

La mappa delle segnalazioni

Dalla mappa termica del portale emerge come i disservizi si siano concentrati principalmente nei capoluoghi di provincia più densamente popolati: Milano, Genova, Torino, Verona, Bologna, Perugia, Roma, Napoli e Palermo tra le città più interessate, ma i guasti hanno coinvolto anche altri comuni della Penisola.

Come spesso accade in questi casi diversi utenti si sono riversati su X (l’ex Twitter) per confrontarsi e chiedere informazioni all’account dell’azienda.

La risposta dell’azienda

Aruba non ha diffuso nessun comunicato ufficiale, ma dal profilo di Twitter ha dato risposta alle domande e alla lamentele degli utenti scrivendo: “Gentile cliente, la regolare funzionalità del servizio è in corso di ripristino. Le anomalie riscontrate nell’utilizzo sono dovute a un problema tecnico momentaneo”.

Secondo i dati pubblicati dalla stessa Aruba, al momento le caselle di posta Pec gestite dalla società sono arrivate a 9 milioni.