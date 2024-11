Arturo Vidal indagato per violenza sessuale in Cile, ex Juventus e Inter denunciato insieme ad altri compagni

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Guai in vista per Arturo Vidal. L’ex giocatore di Juventus e Inter è indagato in Cile assieme ad altri compagni della sua attuale squadra, il Colo Colo, per un presunto caso di violenza sessuale. Le indagini sono partite in seguito alla denuncia di una ragazza, che avrebbe detto di essere stata drogata e molestata in un locale a Santiago del Cile.

Arturo Vidal indagato per violenza sessuale in Cile

Nella giornata di oggi, lunedì 4 novembre, le autorità cilene hanno comunicato di aver avviato un’indagine su un presunto caso di violenza sessuale che coinvolge alcuni giocatori del Colo Colo, una delle più blasonate squadre di calcio del Cile.

Tra i calciatori indagati c’è Arturo Vidal, 37enne ex centrocampista di Juventus e Inter che lo scorso gennaio è tornato a giocare nella squadra che lo lanciò.

Fonte foto: ANSA Arturo Vidal con la maglia della nazionale cilena

Secondo quanto comunicato dalla polizia cilena, Vidal è stato l’unico ad essere portato in una stazione di polizia per l’identificazione e subito rilasciato.

La presunta violenza sessuale in un locale

Secondo quanto riportano i media cileni, la presunta violenza sessuale sarebbe avvenuta nella notte tra domenica e lunedì in un locale a Vitacura, sobborgo di Santiago del Cile.

Nel bar era in corso una festa privata a cui stavano partecipando Vidal e altri giocatori del Colo Colo, per festeggiare il compleanno di due di loro.

La vittima della presunta violenza sessuale è un ragazza di 22 anni che aveva partecipato alla festa assieme ad altre.

La denuncia di un ragazza

A presentare la denuncia per violenza sessuale alla procura di Santiago del Cile è stata la sorella della ragazza.

Secondo le prime informazioni, attorno alle 4 del mattino la giovane avrebbe telefonato ai familiari chiedendo di venirla a prendere, perché stava male.

Giunta sul posto la sorella avrebbe trovato la giovane che non si reggeva in piedi, sotto l’effetto di alcol e forse anche di droghe, e ha chiamato la polizia.