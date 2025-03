Arriva in motonave a Bari, si scopre che deve scontare 14 anni per schiavitù e altri gravi reati: arrestato

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un cittadino rumeno di 49 anni è stato arrestato al Porto di Bari per scontare una pena di 14 anni, 11 mesi e 27 giorni di reclusione. L’uomo è stato fermato venerdì scorso mentre sbarcava da una motonave proveniente da Durazzo, in Albania, a causa di una sentenza della Corte di Assise di Perugia per associazione per delinquere finalizzata alla riduzione in schiavitù, sfruttamento della prostituzione e violenza sessuale aggravata.

Dettagli dell’arresto

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto dopo che l’uomo è apparso nervoso ai varchi di ingresso del porto, insospettendo un poliziotto impegnato nelle verifiche documentali. I controlli successivi hanno confermato l’esistenza di due provvedimenti restrittivi a suo carico.

Sentenza e condanna

Entrambi i provvedimenti sono stati unificati in un unico provvedimento di cumulo pena, emesso dall’Ufficio Esecuzioni presso il Tribunale di Perugia il 10 settembre 2014. La condanna prevede una pena residua di 14 anni, 11 mesi e 27 giorni di reclusione, oltre a una multa di 1.032 euro.

Conclusione delle formalità

Al termine delle formalità di rito, il 49enne è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Bari.

