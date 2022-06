Arriva Caronte, sarà una settimana da bollino rosso: temperature fino a 40 gradi, le città dove farà più caldo

Tra pochi giorni l’estate verrà accolta in maniera ufficiale, ma è già da settimane che gli italiani fanno i conti con temperature elevate e caldo asfissiante. Ma tutto quello è stato vissuto negli ultimi giorni sembra essere stato solo un piccolo assaggio di quanto accadrà invece da domani, lunedì 20 giugno 2022. Infatti, come sottolineato dai meteorologi, è in arrivo “Caronte“, l’anticiclone africano che farà schizzare le temperature fino a 40 gradi in Italia.

Anticiclone africano, arriva Caronte

Sarà una settimana da bollino rosso in Italia, con temperature roventi da Nord a Sud che toccheranno i 40 gradi. Si tratta di una vera e propria ondata di caldo record che si avvicina a quanto vissuto nel 2003 e nel 2019 quando le temperature schizzarono a livelli record.

Con l’arrivo di Caronte l’attenzione è rivolta specialmente ad anziani e bambini, figure fragili che potrebbero subire più di tutti la forte ondata di caldo.

Il picco lo raggiungeremo verosimilmente tra il solstizio d’Estate, quindi tra martedì 21 e giovedì 23 giugno.

Le città più calde

Come detto, il termometro arriverà a toccare quasi i 40 gradi in diverse città. Allerta in molte città della Pianura Padana come Bologna e Ferrara dove si toccheranno i 38 gradi, segnalazioni a Milano, Mantova e Pavia dove il termometro potrebbe arrivare a punte di 37 gradi.

Qualche grado in meno, ma comunque da bollino rosso, a Roma, Terni e Firenze che boccheggeranno con temperature fino ai 36 gradi. Situazione ben diversa al Sud, dove Caronte colpirà con forza e aggressività Puglia, Basilicata e Sicilia. In queste regioni, come segnalato, ci saranno temperature elevate oltre i 40 gradi, con percepite che andranno ben oltre a causa dell’elevata percentuale di umidità.

La forte ondata, secondo le previsioni, dovrebbe concludersi nel weekend quando arriverà aria più fresca.

Notti tropicali, cosa sono

Mentre di solito si attende con ansia l’arrivo del calare del sole per tornare a respirare di sera, la settimana di caldo torrido in arrivo in Italia non darà sosta neanche la notte. Infatti con Caronte arrivano anche le cosiddette notti tropicali, ovvero le serata di caldo afoso che faranno sudare milioni di italiani.

Durante la notte, in questa settimana, infatti le temperature si manterranno sui 26-28 gradi fino a mezzanotte per poi abbassarsi.