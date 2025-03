Arriva a Firenze da Hong Kong per vendere tre orologi di lusso, truffato per 190 mila euro: cosa è successo

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due uomini sono stati denunciati per truffa a Firenze dopo aver ingannato un venditore di orologi di lusso. L’episodio è avvenuto il 4 marzo 2025 quando il venditore, giunto da Hong Kong, è stato raggirato con denaro falso durante una transazione.

Il piano della truffa

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il venditore italiano aveva concordato telefonicamente la vendita di tre orologi di lusso, due Rolex e un Patek Philippe, per un totale di circa 190.000 euro. L’accordo prevedeva un pagamento in parte in contanti e in parte tramite bonifico istantaneo.

L’incontro e la fuga

Durante l’incontro, il venditore ha ricevuto uno zaino contenente mazzette di denaro che sembravano corrispondere alla somma pattuita. Tuttavia, mentre si dirigevano verso un chiosco per prendere un caffè, il giovane 22enne italiano si è allontanato rapidamente a bordo di una Maserati blu, dove un complice era già pronto per la fuga.

L’intervento della polizia

Una pattuglia della Polizia di Stato, in transito in via della Scala, ha incontrato la vittima e, appreso l’accaduto, ha avviato immediate ricerche dell’auto segnalata, rintracciandola in via delle Porte nuove. All’interno del veicolo sono stati trovati gli orologi denunciati e sequestrati insieme a 9.350 euro in banconote da 50 e alle restanti banconote false.

Denuncia e presunzione di innocenza

I due malviventi, un cittadino italiano di 22 anni e un cittadino croato di 51 anni, sono stati denunciati per truffa.

Fonte foto: IPA