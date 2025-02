Arrigo Sacchi operato al cuore, cambiata la valvola mitralica: "Il cardiologo ha detto che ora non morirò mai"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Arrigo Sacchi, leggendario ex allenatore di calcio che tanti successi ha ottenuto in carriera, in particolare sulla panchina del Milan, è stato operato al cuore. Nello specifico, è stato sottoposto a un intervento chirurgico per la sostituzione della valvola mitralica. “Il cardiologo ha detto che ora non morirò mai”, ha scherzato dopo l’operazione Sacchi, che ha anche parlato della tentazione di tornare ad allenare.

Il siparietto tra Arrigo Sacchi e il cardiologo

In un’intervista concessa a La Repubblica, Arrigo Sacchi ha parlato dell’intervento chirurgico per la sostituzione della valvola mitralica: “Me l’hanno sostituita il 30 settembre scorso”, ha rivelato.

Poi Sacchi ha raccontato un aneddoto: “Il cardiologo mi ha detto: ‘Arrigo, con questo cuore lei non morirà mai‘”.

Fonte foto: ANSA

Arrigo Sacchi è stato operato al cuore nel mese di settembre del 2024 per la sostituzione della valvola mitralica.

Cos’è la valvola mitralica

Come si legge sul sito di Humanitas, la valvola mitralica “divide il ventricolo sinistro dall’atrio sinistro” ed è ciò che “consente il passaggio del sangue solo dall’atrio sinistro verso il ventricolo sinistro”.

L’insufficienza mitralica si caratterizza per la “non completa chiusura della valvola mitrale”: a causa di ciò, “quando il sangue pompato dal cuore viene spinto verso tutto il corpo attraverso la valvola aortica, una parte di sangue torna verso l’atrio sinistro e quindi verso i polmoni”.

L’insufficienza mitralica, si legge ancora sul sito della clinica di Rozzano, in provincia di Milano, “comporta un aumento delle pressioni polmonari, una dilatazione del cuore e un peggioramento della sua funzione”.

Arrigo Sacchi tornerà ad allenare?

Nell’intervista a La Repubblica, Arrigo Sacchi ha anche parlato del suo desiderio di tornare ad allenare: “Forse sì, è un’ipotesi, una tentazione. E questa tentazione mi piace molto”. Poi, ha rivelato di avere “diverse offerte” sul tavolo.

L’ultima volta che Sacchi si è seduto su una panchina risale a 24 anni fa. “Le buone idee non invecchiano: mi metto a disposizione”, ha detto a tal proposito.

Nelle ore successive, Arrigo Sacchi ha poi chiarito le sue intenzioni in una nuova intervista, concessa a Gazzetta.it: “Al calcio ho dato tutta la mia vita, ma adesso, a 78 anni, come posso pensare di tornare in panchina? Non sono mica matto“.

Perché Arrigo Sacchi ha smesso di allenare

Ventiquattro anni fa Arrigo Sacchi ha deciso di smettere di allenare a causa della “tensione nervosa” accumulata come allenatore.

Era il gennaio del 2001 e Sacchi si è dimesso dopo essere subentrato un mese prima ad Alberto Malesani sulla panchina del Parma. Da quel momento, non ha più ricoperto ruoli di campo in una società di calcio. Sacchi è stato dirigente del Parma, del Real Madrid, delle Nazionali italiane, ma non ha più allenato una squadra.