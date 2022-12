Arretrati stipendi nella scuola, le scadenze e gli importi dei pagamenti per docenti e personale Ata

Giornalista, sceneggiatore, laureato in Scienze della Comunicazione. Scrivo perché adoravo il suono della Olivetti di mio nonno e perché, a causa della mia pessima educazione, mi chiedo ancora oggi i perché delle cose.

Oggi, giovedì 15 dicembre, il personale scolastico dovrebbe ricevere sul proprio conto sia lo stipendio del mese corrente che la tredicesima (per il personale scolastico a tempo indeterminato e il personale a tempo determinato con contratto al 30 giugno o al 31 agosto).

Per i molti però che attendono stipendi arretrati e aumenti, bisognerà ancora aspettare qualche giorno.

La busta paga di dicembre, tra conferme e sorprese

In molti saranno rimasti delusi nel vedere il cedolino arrivato oggi, che nonostante sia più cospicuo del solito, con l’aggiunta della tredicesima allo stipendio di dicembre, manca ancora degli arretrati o degli aumenti.

Gli arretrati del contratto 2019-2021 sono stati sbloccati, motivo per il quale ci si aspettava un pagamento unico per il mese corrente.

Come riportato da OrizzonteScuola, “gli arretrati del contratto scuola destinato al personale docente e Ata non saranno accreditati, malgrado notizie fuorvianti circolanti in rete, il 15 dicembre, ma occorrerà attendere qualche altro giorno: il pagamento è previsto intorno tra Natale e Capodanno”.

L’ammontare degli arretrati

Si tratta quindi di aspettare al massimo un paio di settimane prima di ricevere i tanto agognati arretrati.

Arretrati che, come dichiarato dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara dopo la firma del contratto nazionale, per le feste “docenti, personale amministrativo e in generale tutti i lavoratori del settore scolastico riceveranno più di 2.000 euro di arretrati nella loro busta paga: stiamo parlando di una platea di circa 1,2 milioni di dipendenti pubblici, tra cui più di 850mila insegnanti”.

Secondo le stime, gli arretrati possono andare dai 2.362 euro (media per tutto il personale) ai 4.113 euro per ricercatori e tecnologi.

Gli “altri” arretrati e gli aumenti

Ma secondo Francesco Sciandrone, segretario generale UIL SCUOLA RUA del Lazio, le cifre degli arretrati dovrebbero essere più basse, dato che, seguendo i dati condivisi da Fiom-Cgil Nazionale, “quella più alta, intorno ai 2000 euro, spetterà ai docenti di scuola superiore di II grado nella fascia da 35”.

C’è poi la questione degli arretrati per “l’esonero contributivo per i lavoratori dipendenti che abbiano un reddito imponibile mensile massimo di 2.692 euro, solo per l’anno 2022”, che causano un aumento della retribuzione a fronte dei minor contributi inerenti il periodo luglio-dicembre di quest’anno.

Per quanto riguarda gli aumenti invece, che saranno al lordo e su 13 mensilità, si partirà dai poco meno di 100 euro per il personale Ata) ai 130, a seconda di ruolo e anzianità di servizio.