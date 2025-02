Arresto per chi aggredisce i prof, la richiesta di Valditara a Nordio dopo l'ennesima aggressione

Serve l’arresto in flagranza di reato per chi aggredisce i prof: è il grido istituzionale che il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha lanciato al collega Carlo Nordio, delegato alla Giustizia. Una richiesta resasi necessaria dopo l’ennesima aggressione ai danni di un docente in provincia di Lecce da parte di un padre incitato dal figlio. “Stiamo lavorando insieme su una norma in questa direzione”, ha detto Valditara.

Arresto per chi aggredisce i prof

Come riporta Ansa, Giuseppe Valditara ha contattato Carlo Nordio per chiedere che la misura dell’arresto in flagranza di reato venga estesa a coloro che aggrediscono i professori.

A riferirlo è stato lo stesso ministro dell’Istruzione nel corso di un incontro con l’Associazione Nazionale Professori (Anp), ai cui iscritti ha riportato che i docenti e tutto il personale scolastico “devono sentire forte la presenza costante delle istituzioni“.

Fonte foto: ANSA Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha chiesto a Carlo Nordio l’estensione della misura dell’arresto in flagranza di reato contro chi aggredisce i professori

“Stiamo lavorando insieme su una norma in questa direzione”, ha detto Valditara, che all’Anp ha comunicato che “il governo e il ministro dell’Istruzione sono accanto ai docenti e al personale tutto”.

A rendere necessaria la richiesta di Valditara è stato l’ultimo episodio di violenza nelle scuole italiane: nel Leccese un padre, incitato dal figlio, ha aggredito un professore di 65 anni.

L’aggressione nel Leccese

I fatti risalgono al 17 dicembre. Un professore di una scuola superiore della provincia di Lecce aveva appena compilato la quarta nota disciplinare per un suo studente, invitandolo a cambiare la sua condotta per evitare provvedimenti più severi.

Il ragazzo, un 16enne, ha contattato il padre chiedendogli di “spaccare la faccia” al professore. L’uomo si è presentato insieme a un altro figlio e ha fatto irruzione in classe, dove ha cominciato a insultare il docente. Quest’ultimo ha tentato di placare gli animi mentre il suo alunno continuava a chiedere al padre di picchiarlo.

Il professore è riuscito a convincere il genitore a recarsi insieme dal preside, ma l’ufficio del dirigente era chiuso. In quel momento è scattata l’aggressione: il docente, che risponde al nome di Sergio Manni, è riuscito a divincolarsi e a rifugiarsi nei bagni, dove ha chiamato le forze dell’ordine. Il padre e il fratello dello studente sono stati denunciati.

Giuseppe Valditara contatta la scuola del docente aggredito

Profondamente colpito dalla vicenda, Giuseppe Valditara ha contattato il preside dell’Istituto in cui si sono svolti i fatti per accertarsi sulle condizioni di salute del docente aggredito.

Come riporta Lecce Prima la Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo con le ipotesi di reato di violenza e oltraggio a carico del padre dello studente e del fratello maggiore.