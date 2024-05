Arresto di Matteo Falcinelli a Miami, il governo Usa prende posizione e sta con l'Italia: aperta indagine

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

L‘arresto di Matteo Falcinelli, lo studenti italiano che si trovava a Miami per frequentare un master in Economia della Florida International University, fa discutere e anche il governo Usa ha deciso di prendere posizione sulla vicenda schierandosi con l’Italia. Lo ha fatto sapere un portavoce del Dipartimento di Stato americano, che ha ammesso che su quanto avvenuto è stata aperta un’indagine.

Reazione degli Usa all’arresto di Falcinelli

Dagli Usa è arrivata la prima reazione decisa alla vicenda che ha coinvolto Matteo Falcinelli, col governo americano che ha preso posizione chiedendo chiarimenti su quanto avvenuto. Lo ha fatto sapere un portavoce del Dipartimento di Stato, che ai microfoni dell’ANSA ha sottolineato l’intenzione di Washington di vederci chiaro sulla situazione dello studente italiano.

“Riconosciamo le preoccupazioni sollevate dal governo italiano e dalla famiglia Falcinelli sulle circostanze dell’arresto” hanno fatto sapere dagli Usa.

Una risposta che era attesa ormai da giorni, soprattutto dopo le parole del ministro degli Esteri Antonio Tajani che aveva chiesto chiarimenti sull’episodio.

La richiesta alla polizia di Miami

Ma il lavoro del governo americano non è concluso e non si limiterà soltanto alla richiesta di chiarimenti alla polizia di Miami. Infatti il portavoce del Dipartimento di Stato ha fatto sapere all’ANSA di essere in contatto con la polizia per seguire gli sviluppi della vicenda.

La polizia di Miami, nello specifico, ha avviato un’indagine interna sul caso. E alle forze dell’ordine è arrivata una richiesta chiara da parte di Washington, ovvero rispettare “i loro obblighi legali in materia di notifica e accesso consolare quando cittadini stranieri sono detenuti negli Stati Uniti”.

Matteo Falcinelli con la mamma Vlasta Studenicova

L’arresto e la violenza subita

Falcinelli, che come detto si trovava a Miami per frequentare un master in Economia della Florida International University, è stato arrestato nella notte tra il 25 e il 26 febbraio, ma la notizia ha fatto scalpore soltanto negli scorsi giorni.

Il giovane, che si trovava fuori da un locale, era stato invitato ad allontanarsi dalla polizia e, una volta toccato il distintivo di uno dei poliziotti che lo intimava ad andare via, è stato arrestato.

Spinto a terra e ammanettato, l’italiano è stato condotto alla stazione di polizia. Le ore successive sono state documentate dalla bodycam di uno degli agenti, con Falcinelli ripreso “incaprettato“, con i polsi stretti nelle cinghie legate alle caviglie dietro la schiena, scalzo e in preda al panico.