Arresti in Francia e Germania per traffico di migranti: maxi operazione dei carabinieri di Reggio Calabria

Quattro individui provenienti dall’Afghanistan sono stati fermati e arrestati dai carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria, sia in Francia che in Germania. Un’operazione che va ricondotta nell’ambito di un’indagine volta a contrastare il traffico di migranti. I soggetti sono accusati di vari reati, fra cui il favoreggiamento aggravato dell’immigrazione clandestina e l’esercizio illegale dell’intermediazione finanziaria.

Gli arresti in Francia e Germania

Le forze dell’ordine hanno dato esecuzione a mandati di custodia cautelare emessi dal Gip di Reggio Calabria. Dei quattro cittadini afghani, tre sono stati arrestati in Francia, precisamente a La Rochelle e Marsiglia, mentre il quarto è stato catturato in Germania, ad Hanau.

Le ordinanze di custodia cautelare, disposte dal Gip distrettuale di Reggio Calabria, Vincenzo Quaranta, sono state richieste dal procuratore della Repubblica Giovanni Bombardieri, dal sostituto procuratore Giuseppe Lombardo e dal sostituto della Direzione distrettuale antimafia Sara Amerio.

Tre arresti sono stati effettuati in Francia, uno in Germania

I dettagli dell’operazione Parepidemos

Nell’ambito dell’operazione denominata “Parepidemos“, i carabinieri hanno anche sequestrato un furgone utilizzato per il trasporto dei migranti e una somma di denaro proveniente dal traffico di esseri umani.

L’indagine condotta dalla Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, che ha portato agli arresti, si è sviluppata attraverso canali di cooperazione internazionale. Fra questi, la partecipazione di Eurojust, l’organismo giudiziario europeo che ha coordinato le attività investigative a livello europeo, comprese le intercettazioni e le richieste di assistenza internazionale.

Chi sono i 4 arrestati

Le quattro persone arrestate dalle forze dell’ordine sono Mohammad Younos Yawar, 43 anni, Mohammad Salim Ghafouri, 53 anni, Mohammad Javid Attae, 42 anni e Narbhai Ahmadi, 33 anni.

Le accuse nei loro confronti comprendono il favoreggiamento pluriaggravato dell’immigrazione clandestina e l’esercizio abusivo dell’intermediazione finanziaria. Secondo il gip Vincenzo Quaranta, i quattro arrestati facevano parte di una cellula dedita al trasporto di migranti da Bova Marina ad Hanau.

Il viaggio illegale dei migranti

Il viaggio costava ai migranti 1500 euro, e veniva effettuato su un furgone Mercedes a bordo del quale le persone venivano stipate come sardine. I carabinieri sono stati messi sulla pista giusta grazie alla segnalazione di un cittadino di Bova Marina, che ha notato dei movimenti sospetti nei pressi della struttura utilizzata per accogliere i migranti.

Sono state utilizzate intercettazioni telefoniche e tracciamenti gps per scovare la cellula. Durante le rilevazioni, i membri della cellula si mostravano preoccupati per i controlli delle forze dell’ordine. La cellula agiva su richiesta dei parenti dei migranti che pagavano per consentire loro di viaggiare senza problemi attraverso l’Europa.

Un latitante arrestato a Reggio Calabria

E sempre in Calabria, come frutto della cooperazione internazionale, si è conclusa la fuga di un noto latitante georgiano, considerato un elemento altamente pericoloso dalle autorità.

Levan Shengelia, di 45 anni, aveva trovato riparo all’interno di un rinomato resort di Scilla, nella provincia di Reggio Calabria, ma è stato arrestato dai carabinieri grazie all’efficace esecuzione di un mandato di cattura internazionale ucraino. L’intervento ha avuto luogo lunedì 22 maggio ed è stato portato avanti dai militari di Villa San Giovanni e Reggio Calabria.

