Arrestato un prete: violenza su una 12enne, ma ci sono pesanti ombre sull'accusa

Monsignor Leonardo Urbina è finito in cella in Nicaragua. Il parroco del Perpetuo Soccorso di Boaco è accusato di aver abusato di una 12enne. La polizia lo ha arrestato di prima mattina, come riferisce L’Avvenire.

A testimonianza dell’operazione, ci sono le foto del prete recluso nel penitenziario di El Chipote: Urbina è stato immortalato con indosso la divisa da carcerato. Le immagini sono state diffuse dalla stampa vicina al governo di Daniel Ortega.

Prete arrestato in Nicaragua: è giallo

L’accusa, convalidata in un’udienza a porte chiuse con la presenza dei soli media favorevoli a Ortega, è particolarmente grave e infamante: violenza nei confronti di una 12enne. Sul caso aleggia parecchio scetticismo.

Fonte foto: ANSA Il presidente della Repubblica del Nicaragua, Daniel Ortega

Opposizione e media indipendenti hanno infatti lasciato intendere di avere forti dubbi sul fermo del prete in quanto le autorità, al momento, non hanno mostrato alcuna prova del presunto abuso.

Udienza fissata per il 21 luglio

Yolanda Pía Fletes Cano, giudice supplente, ha però ritenuto credibile l’accusa, ordinando la custodia cautelare. La prima udienza è fissata per il 21 luglio.

Le persecuzioni contro la Chiesa cattolica

La vicenda, sottolineano gli analisti, è da inquadrare in uno scenario di persecuzioni nei confronti della Chiesa cattolica e dei suoi pastori. Diversi gli episodi che negli ultimi mesi hanno preso di mira gli ecclesiastici.

A giugno, padre Manuel Salvador García Rodríguez di Nandaime è stato considerato colpevole di aver minacciato una folla di cittadini che si era ritrovata di fronte alla parrocchia per insultarlo. Il padre è stato condannato a due anni di carcere.

A ciò si aggiunge un altro fatto: l’emittente della Conferenza episcopale nicaraguense e un canale diocesano sono stati chiusi. Perfino le Missionarie della carità sono state cacciate dal Paese.