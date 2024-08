Arrestato per violenza sessuale il lottatore Mohamed Elsayed: era ubriaco dopo l'eliminazione alle Olimpiadi

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

La polizia di Parigi ha arrestato Mohamed Elsayed, lottatore egiziano, in Francia per competere alle Olimpiadi: l’accusa è di violenza sessuale ai danni di una ragazza incrociata in un bar del 13° arrondissement. Elsayed, 26 anni, avrebbe molestato la donna nel locale all’alba, mentre era ubriaco, un’aggravante secondo la legge francese. Il lottatore aveva gareggiato nella lotta greco-romana (-67 kg) ed era stato appena eliminato agli ottavi.

La polizia di Parigi ha fermato Mohamed Elsayed nella mattinata di venerdì 9 agosto. Il lottatore egiziano di 26 anni si trovava in giro per la Capitale francese a poche ore dalla sua eliminazione alle Olimpiadi, nella disciplina della lotta greco-romana.

L’atleta è stato accusato di aver molestato una donna in un bar del 13° distretto, palpeggiandole ripetutamente i glutei. Secondo la procura di Parigi, l’incidente è avvenuto intorno alle 5 del mattino, e Elsayed era visibilmente ubriaco, aggravando ulteriormente la sua situazione.

Secondo quanto viene riportato dal quotidiano Le Parisien, l’evidente stato di ebbrezza di Elsayed (descritto come “ubriaco fradicio”) dovrebbe avere conseguenze legali più severe, come previsto anche dalla legge italiana.

Il lottatore Elsayed era stato eliminato alle Olimpiadi

Mohamed Elsayed è noto per aver vinto il bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020, disputate nel 2021 a causa della pandemia. È stato eliminato mercoledì 7 agosto agli ottavi di finale dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 dal rivale Hasrat Jafarov dell’Azerbaigian.

Elsayed è stato arrestato vicino al Quai d’Austerlitz dopo essere uscito dal Café OZ, dove aveva passato gran parte della serata. La vittima ha denunciato l’accaduto, e la procura di Parigi ha avviato un’indagine per violenza sessuale.

Il precedente caso di arresto, Thomas Craig

Il lottatore egiziano non è l’unico atleta olimpico finito nei guai a Parigi. Thomas Craig, hockeista su prato australiano e già medagliato di Tokyo, è stato arrestato dopo essere stato sorpreso ad acquistare cocaina in una via di Pigalle.

Il Comitato Olimpico Nazionale Australiano, attraverso la capodelegazione Anna Meares, ha espresso delusione per l’accaduto.

“Non posso giustificare l’errore di Tom. È una brava persona che ha commesso una pessima scelta, ma le conseguenze sono inevitabili” ha dichiarato Meares, aggiungendo che Craig avrebbe perso tutti i privilegi olimpici rimanenti e non parteciperà alla Cerimonia di chiusura.

Meares ha inoltre chiarito che il team australiano prende le distanze dalle azioni di Craig, che chiaramente non lo rappresentano.