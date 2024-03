Arrestato per l'omicidio della moglie a Cologno al Serio vicino Bergamo: l'avrebbe accoltellata in casa

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Ancora un femminicidio. Una donna di 49 anni è stata uccisa a coltellate dal marito nella loro casa a Cologno al Serio, in provincia di Bergamo. L’uomo, di nazionalità nigeriana come la moglie, è stato arrestato poco dopo dai carabinieri per l’omicidio della donna.

Donna uccisa a coltellate a Cologno al Serio

L’ennesimo femminicidio è accaduto nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 28 marzo, a Cologno al Serio, in provincia di Bergamo.

Come riporta Ansa, un uomo di origini nigeriane ha ucciso la moglie a coltellate nella loro abitazione in via Donizetti.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’omicidio a Cologno al Serio, in provincia di Bergamo

L’uomo arrestato dai carabinieri

Inutili i soccorsi del 118, la donna, 49 anni, anche lei nigeriana, è deceduta a causa delle gravi ferite inferte dal marito.

L’uomo, 45 anni, è stato poco dopo arrestato dai carabinieri di Treviglio intervenuti sul posto con l’accusa di omicidio. Sul posto anche il personale della scientifica e la polizia locale.

Le indagini

Ancora tutte da chiarire le circostanze e l’esatta dinamica di quanto accaduto. Da quanto emerso i due erano soli in casa quando il marito ha colpito con un coltello la moglie, ferendola a morta.

Sul caso stanno svolgendo le indagini i carabinieri, coordinati dal magistrato di turno.

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, l’uomo aveva problemi psichici, alcuni anni fa era stato sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio.