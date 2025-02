Arrestato per furto in abitazione a Biella: preso mentre tenta di scappare con una carta di credito rubata

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di 36 anni è stato arrestato a Biella per furto in abitazione, grazie all’intuito investigativo della Squadra Volante. L’arresto è avvenuto dopo che l’uomo è stato sorpreso a fuggire da una zona residenziale, dove poco prima era stato commesso un furto.

La scoperta del sospetto

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti hanno notato un’autovettura sospetta parcheggiata in una zona residenziale all’imbrunire, un orario critico per i furti in abitazione. Durante i controlli, un individuo è stato scoperto nascosto dietro una siepe e, vistosi scoperto, ha tentato la fuga.

La cattura

La Sala Operativa ha informato gli agenti che un furto era stato appena commesso nelle vicinanze. Ritenendo che il fuggitivo fosse il responsabile, è iniziata una ricerca serrata attraverso i campi e le aree limitrofe. Nonostante le difficili condizioni, gli agenti sono riusciti a individuare e fermare un uomo di 36 anni, straniero, con indumenti bagnati e scarpe infangate.

Le prove del crimine

Durante la perquisizione personale, è stato trovato un oggetto utilizzabile come frangi vetro e una carta di credito nascosta nel calzino destro, parte del bottino rubato. L’uomo, residente a Torino, è stato arrestato per furto in abitazione. L’autovettura sospetta è stata sequestrata per ulteriori accertamenti.

Conseguenze legali

L’Autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto, disponendo gli arresti domiciliari con controllo elettronico. Inoltre, la Polizia Anticrimine ha emesso un Foglio di Via Obbligatorio con Divieto di Ritorno nei comuni di Biella ed Occhieppo Superiore per 2 anni.

Fonte foto: IPA