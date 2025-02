Arrestato per evasione ad Adrano: viola i domiciliari, alla Polizia dice "scusate, in casa mi sento soffocare"

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Evasione e arresto per un pregiudicato di 37 anni ad Adrano. L’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, è stato fermato dalla Polizia di Stato dopo essersi allontanato dalla sua abitazione senza autorizzazione.

Intervento tempestivo delle forze dell’ordine

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nei giorni scorsi gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano sono stati allertati dal sistema di controllo del braccialetto elettronico. Giunti rapidamente presso l’abitazione del 37enne, hanno constatato la sua assenza. Dopo circa un’ora di ricerche, l’uomo è rientrato a casa ed è stato arrestato per evasione.

Motivazioni dell’evasione

Interrogato dagli agenti, il 37enne non ha fornito giustificazioni plausibili per il suo allontanamento. Ha ammesso le proprie responsabilità, dichiarando di essere uscito per disperazione, poiché si sentiva soffocare in casa.

Pregiudicato per reati precedenti

L’uomo era già noto alle forze dell’ordine per reati di minacce gravi e atti persecutori nei confronti di una donna con cui aveva avuto una breve relazione. Dopo un periodo di reclusione in carcere, era stato posto agli arresti domiciliari.

Provvedimenti successivi

Dopo gli adempimenti di rito, il P.M. di turno ha disposto che l’uomo fosse ricondotto presso la propria abitazione e sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida. Resta ferma la presunzione di innocenza dell’indagato fino a condanna definitiva.

Fonte foto: IPA