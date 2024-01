Arrestato per corruzione Aniello Donnarumma sindaco di Palma Campania: è iscritto a FdI di Giorgia Meloni

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Aniello Donnarumma, sindaco di Palma Campania nonché politico iscritto a FdI, è stato arrestato nella giornata di martedì 9 gennaio 2024. Il primo cittadino del Comune del Napoletano, infatti, è finito ai domiciliari con le accuse di corruzione, turbata libertà degli incanti, falso in atto pubblico, depistaggio e subappalto non autorizzato.

Arrestato il sindaco Aniello Donnarumma

Aniello Donnarumma è stato arrestato al termine un’indagine condotta tra il 2021 ed il 2022 dal Nucleo Investigativo con l’ausilio della Stazione di Carbonara di Nola che avrebbe svelato la gestione irregolare dell’attività amministrativa.

Secondo quanto appurato dagli investigatori, pare che diverse procedure di gara sarebbero stati turbati in modo da predeterminarne l’esito in favore degli imprenditori “amici”.

Donnarumma, accusato di corruzione, turbata libertà degli incanti, falso in atto pubblico, depistaggio e subappalto non autorizzato, stando a quanto rilevato dalle indagini avrebbe agito per ornaconto di carattere elettorale connesso all’assunzione, da parte degli imprenditori beneficiari dell’appalto, di soggetti segnalati dai pubblici ufficiali.

Misure per otto indagati

A essere indagati, oltre Aniello Donnarumma, altri due dipendenti comunali e cinque imprenditori.

A finire in manette sono stati in due, mentre per altri tre è scattato il divieto di dimora e per altrettanti il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione per la durata di un anno.

