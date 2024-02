Arrestato per aver picchiato la compagna incinta a Termoli vicino Campobasso: gravidanza messa a rischio

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Un uomo di 30 anni è stato arrestato con l’accusa di aver picchiato in casa la giovane compagna incinta. È accaduto a Termoli in provincia di Campobasso, dove la ragazza, ventenne, ha riportato lesioni che potrebbero mettere a rischio la gravidanza.

Arrestato per aver picchiato la compagna incinta a Termoli

Come riporta Ansa, un uomo di 30 anni di Termoli, già noto alle Forze dell’ordine per diversi precedenti di polizia, è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate.

L’ordinanza di misura cautelare, emessa dal gip del tribunale di Larino (Campobasso), gli è stata notificata dai carabinieri nel carcere di Larino, dove il 30enne si trovava già ristretto per altra causa.

Fonte foto: Tuttocittà.it Le violenze in un appartamento a Termoli, in provincia di Campobasso

Le indagini

L’arresto è arrivato al termine delle indagini condotte dai carabinieri di Termoli negli ultimi mesi, un periodo in cui l’allerta contro i femminicidi è molto alta in seguito ai recenti casi che hanno colpito l’opinione pubblica.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, le violenze nell’appartamento di Termoli in cui i due convivevano andavano avanti da tempo.

Le botte alla compagna incinta

Con la gravidanza in corso, la 20enne avrebbe vissuto l’ultimo periodo, tra la fine del 2023 e l’inizio di quest’anno, tra la paura e le aggressioni fisiche e psicologiche perpetrate dal compagno.

Nelle ultime settimane ci sarebbe stata una escalation nelle violenze, culminata con l’aggressione fisica e le percosse. La ragazza ha riportato delle lesioni che potrebbero mettere a serio rischio la gravidanza.