Arrestato il sospetto serial killer di Long Island, avrebbe ucciso almeno 3 donne: incastrato da una pizza

Una lunga pagina di cronaca nera statunitense potrebbe essere arrivata ad una clamorosa svolta: la polizia ha arrestato un uomo ritenuto il famoso serial killer di Long Island, che nel corso degli anni avrebbe ucciso e fatto sparire oltre 10 donne. Si tratterebbe di un architetto e a incastrarlo è stato il cartone di una pizza.

Rex Heuermann è il serial killer di Long Island?

Ne è convinta la polizia e la procura della contea di Suffolk, che in questi giorni ha provveduto all’arresto dell’architetto 59enne Rex Heuermann. Per gli inquirenti e il Gran Giurì che ha formalizzato le accuse nei suoi confronti, è l’autore di almeno tre omicidi.

La vicenda per la quale è attualmente indagato e incriminato si riferisce alle cosiddette Gilgo Four, quattro donne ritrovate morte nella città dello Stato di New York nel 2010. Tutte presentavano segni comuni di violenza e per questo si è ipotizzato siano state uccise dalla stessa persona.

Fonte foto: IPA Folla di giornalisti fuori da casa di Rex Heuermann, durante i rilievi delle autorità

Tuttavia, dietro ci sarebbe molto altro: nei mesi successi sono stati ritrovati i resti di altre sette vittime, cosa che ha fatto accrescere la “fama” del serial killer di Long Island, anche detto Craigslist Ripper, che si crede abbia ucciso tra le 10 e le 16 donne in circa vent’anni.

È stato beccato grazie al cartone di una pizza

Stando a quanto riportato in queste ore dalle fonti estere, a risultare determinante per la svolta nelle indagini è stato il cartone di una pizza. Recuperato a Manhattan, possibilmente durante un pedinamento, la polizia avrebbe usato le tracce del DNA rinvenute sul cartone per un confronto con altri reperti trovati sulle vittime.

Il suo DNA combacerebbe con quello trovato su almeno tre delle vittime, motivo per cui al momento è incriminato di tre dei quattro omicidi legati alle Gilgo Four. L’architetto di 59 anni si è proclamato innocente, ma il giudice ha convalidato l’arresto nella giornata di venerdì 15 luglio 2023.

Oltre a questa prova, contro di lui ci sono altri elementi: il traffico telefonico rilevato sul suo telefono lo collega alle vittime e tutti gli omicidi sono avvenuti in periodi nei quali la moglie e i figli erano fuori casa.

L’omicidio di Maureen Brainard-Barnes risale al 2007, quello di Melissa Barthelemy al 2009 e quindi al 2010 le morti di Megan Waterman e Amber Costello. Tutti i loro corpi sono stati trovati nel 2010, assieme agli altri ancora non identificati dopo tutti questi anni

La vicenda è stata raccontata nel film Lost Girls

Come spesso capita negli efferati casi di cronaca nera statunitense (basti pensare a Zodiac o al Mostro di Milwaukee, quest’ultimo raccontato in una fortunata serie Netflix), la vicenda del serial killer di Long Island è stata raccontata attraverso numerosi formati, tra documentari, film e serie tv.

Tra i prodotti più recenti c’è anche il film distribuito da Netflix, Lost Girls, incentrato sulla scomparsa di Shannan Gilbert e i tentativi della madre Mari (interpretata da Amy Ryan) di ritrovarla. Il suo caso ha portato a far luce su un’ondata di omicidi irrisolti a Long Island.