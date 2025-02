Arrestato a Sofia il latitante Gaspare Ofria, nipote di Tano Badalamenti: il video dell'operazione 'Wanted'

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due latitanti di spessore sono stati arrestati nell’ambito del progetto “Wanted”, grazie alla cooperazione tra le polizie di Bulgaria e Albania. I criminali erano già stati condannati a importanti pene detentive.

Arresto a Sofia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, Gaspare Ofria, nipote del noto boss mafioso Gaetano Badalamenti, è stato rintracciato e arrestato a Sofia, in Bulgaria. Ofria, latitante da due anni e destinatario di un mandato di arresto europeo, era stato condannato nel 2023 per bancarotta fraudolenta in concorso, uso illecito di carte di credito e per la violazione degli obblighi di assistenza familiare. L’arresto è stato effettuato dalla polizia bulgara in collaborazione con la Direzione centrale della Polizia criminale – Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia.

Cattura in Albania

In Albania, un uomo di 52 anni, membro di un’associazione criminale specializzata nel traffico di droga, è stato catturato. L’uomo trasportava cocaina dall’Albania in Italia tramite imbarcazioni clandestine ed era irreperibile dal 2000. La cattura è avvenuta dopo un’indagine durata un anno, condotta dai poliziotti del Servizio centrale operativo e della Squadra mobile di Caserta, in collaborazione con l’ufficio dell’Esperto per la sicurezza in Albania e al Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia. Il latitante deve scontare una pena di 21 anni. Per ulteriori dettagli, visita il sito: Caserta.

Fonte foto: Polizia di Stato