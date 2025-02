Arrestato a Roma un cittadino ricercato da 9 anni negli Usa per riciclaggio: chi è e come è stato catturato

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Jefferson Felipe Patino Esquivel è stato arrestato a Roma per il suo coinvolgimento in una rete globale di riciclaggio di denaro e traffico di droga. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato, che ha utilizzato un sistema di allerta per localizzarlo in un hotel della capitale.

Operazione della Polizia di Stato

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’uomo 35enne è stato rintracciato grazie al sistema di allerta “alloggiati”, che ha segnalato la sua presenza in una struttura ricettiva. Gli investigatori del Commissariato Viminale hanno quindi proceduto all’arresto.

Mandato di arresto e accuse

Una volta identificato, è stato confermato che l’uomo era soggetto a un mandato di arresto provvisorio emesso nel febbraio 2016 dalle autorità statunitensi per il reato di riciclaggio. La condanna prevista per questo tipo di reato negli Stati Uniti è di 20 anni di reclusione.

Ruolo nella rete criminale

Jefferson Felipe Patino Esquivel sembra che ricoprisse la carica di direttore generale di una compagnia di navigazione internazionale. Gli investigatori invece sono convinti che fosse coinvolto nel confezionamento di merci contraffatte provenienti dalla Cina. Tra agosto e dicembre 2011, le autorità colombiane avevano sequestrato 22 container contenenti articoli per un valore superiore a 54 milioni di dollari, spediti dalla compagnia.

Conseguenze dell’arresto

Confermate le sue generalità, il 35enne è stato portato presso gli uffici del Commissariato per ulteriori accertamenti e successivamente trasferito al carcere di Regina Coeli, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Per ulteriori dettagli, visita il sito di Roma.

Fonte foto: IPA