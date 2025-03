Arrestato a Roma Dave Turmel, il boss canadese del narcotraffico: si nascondeva in una casa vacanze

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato arrestato a Roma il boss canadese Dave “Pik” Turmel, ricercato a livello internazionale per spaccio, aggressioni e lesioni personali con uso di armi. L’uomo 29enne era latitante da un anno e mezzo e dovrà scontare la pena dell’ergastolo.

La cattura del latitante

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il 29enne era a capo di una nota organizzazione criminale con sede a Québec, in Canada, specializzata nella vendita di narcotici come cocaina e metanfetamina. La sua fuga si è conclusa la scorsa notte, quando è stato sorpreso nel suo rifugio dagli agenti del VI Distretto Casilino.

La segnalazione e l’operazione

L’alert inviato alla sala operativa della Questura dal Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia Interpol ha segnalato la sua presenza in una struttura ricettiva di via Ceglie Messapico. Gli agenti hanno fatto irruzione nella casa vacanze poco prima di mezzanotte, cogliendo di sorpresa il latitante che ha tentato di barricarsi, ma ha poi ceduto consegnando un passaporto falso.

Il sequestro e l’arresto

Nella sua tana, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato droga, diverse sim card e un’agenda con cifre contabili in francese e arabo. Ora il boss canadese è detenuto a Regina Coeli in attesa dell’estradizione. Per i suoi crimini, era stato condannato nel novembre 2023 all’ergastolo per associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti e a 10 anni di reclusione per aggressione e lesioni personali.

Fonte foto: IPA