Arrestato a Rho perché tenta di strangolare la compagna davanti ai figli usando la cinghia della borsa

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

Ha strangolato la compagna davanti agli occhi dei figli utilizzando la cinghia della borsa. È accaduto nella serata del 2 giugno a Rho, in provincia di Milano. Il responsabile dell’aggressione, un uomo di 28 anni originario del Salvador, è stato arrestato dai carabinieri da cui è stato colto in flagranza di reato. Ad attirare l’attenzione delle forze dell’ordine sono state le urla dei bambini della coppia. La donna è stata condotta in ospedale.

Un venerdì sera di paura per una donna aggredita vicino Milano. I fatti risalgono alla serata del 2 giugno, quando un uomo 28enne ha aggredito la compagna a Rho.

Si trovavano entrambi in corso Europa quando il 28enne originario del Salvador ha utilizzato la cinghia di una borsa nel tentativo di strangolare la donna.

Rho, in provincia di Mialno, dove è avvenuta l'aggressione

L’uomo è stato arrestato per lesioni personali aggravate. I carabinieri, infatti, lo hanno colto in flagranza di reato mentre si consumava l’aggressione. A far scattare l’allarme sono stati i figli della coppia.

Il grido di aiuto dei bambini

Il tutto è avvenuto davanti agli occhi increduli dei tre figli, tutti minorenni, della giovane coppia originaria del Salvador.

Sono stati proprio loro ad attirare l’attenzione dei carabinieri che si trovavano in zona. Mentre il padre stava aggredendo la donna, infatti, i bambini avrebbero urlato chiedendo aiuto.

A quel punto sono intervenuti gli agenti dei carabinieri che hanno bloccato l’uomo. Stando a quanto riportato dei giornali locali, il 28enne sarebbe stato visto dai carabinieri mentre stringeva con forza la cinghia di una borsa intorno al collo della compagna.

Per l’uomo sono scattate le manette. La compagna, invece, è stata trasportata presso l’ospedale di Rho per essere medicata. La donna è stata poi dimessa con una prognosi di 7 giorni.

I numeri della violenza sulle donne

Maltrattamenti, aggressioni e comportamenti persecutori sono spesso l’anticamera del femminicidio. Una piaga sociale con cui anche l’Italia continua a fare i conti.

Secondo i dati Istat, infatti, il 31,5% delle donne nel corso della vita ha subito qualche forma di violenza fisica o sessuale. In molti casi, inoltre, i responsabili sono partner oppure ex partner.

In tutto il 2022 sono state 88 le donne uccise in ambito familiare o affettivo. Tra queste, ben 52 sono state ammazzate dal partner o ex partner.

Ma sono anche gli accessi al pronto soccorso a restituire le dimensioni del fenomeno. Nel 2021 (ultimo aggiornamento disponibile) sono state 11.771 le donne che hanno effettuato un accesso in pronto soccorso con indicazione di violenza.