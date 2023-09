Arrestato a Londra l'ex militare Daniel Khalife: accusato di terrorismo, era evaso dal carcere di Wandsworth

“Vorremmo ringraziare il pubblico e i media per il loro sostegno durante le nostre indagini per localizzare Khalife e forniremo ulteriori aggiornamenti sul suo arresto a tempo debito”, ha aggiunto il comunicato.

L’evasione del 21enne sospettato di terrorismo dalla prigione di Wandsworth, avvenuta mercoledì 6 settembre, ha scatenato una ricerca capillare che ha ritardato i voli e ha portato a maggiori controlli nei porti britannici.

L’ex militare è fuggito dal carcere londinese probabilmente aggrappandosi al fondo di un furgone per le consegne.

Metropolitan Police officers have arrested Daniel Khalife who escaped from HMP Wandsworth on 6 Sep

Officers apprehended him just before 11am today in the #Chiswick area, and he is currently in police custody

We thank the public and media for their support with info & appeals

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) September 9, 2023