Arrestati 13 membri di un sodalizio albanese di Modena per spaccio di cocaina: maxi-operazione internazionale

Arrestati nella mattina di oggi martedì 9 aprile in Italia, Albania e Germania 13 membri di un sodalizio albanese di Modena con l’accusa di associazione a delinquere per spaccio di stupefacente e detenzione di ingenti quantitativi di cocaina. Il sodalizio è stato identificato nell’ambito della maxi-operazione antidroga internazionale coordinata dalla Dda di Bologna con la collaborazione delle autorità albanesi e tedesche.

Sono stati arrestati questa mattina, martedì 9 aprile, in Italia, Germania e Albania 13 membri di un sodalizio albanese con sede a in provincia di Modena, per i reati di associazione a delinquere per spaccio di stupefacente e detenzione di ingenti quantitativi di cocaina.

L’indagine della Polizia di Stato, coordinata dalla Dda di Bologna con la collaborazione delle autorità albanesi e tedesche, ha consentito di identificare il sodalizio dedito alla distribuzione di cocaina nelle province di Modena e Bologna, e non solo.

Tra le misure anche due provvedimenti di fermo emessi dalle Procure di Milano e Cuneo nei confronti di uno degli elementi apicali dell’organizzazione, e della compagna, con base a Milano.

La rete di traffico di cocaina dalla Germania a Modena e Bologna

La rete di traffico del sodalizio aveva come anello di congiunzione con l’estero un “broker” albanese attraverso cui il gruppo collaborava con due fratelli albanesi di Massa che lo riforniva di ingenti quantità di cocaina.

Dalla Germania lo stupefacente veniva consegnato a Savignano sul Panaro (Modena) da una cellula milanese con ramificazioni nel cuneese.

Il gruppo in trenta giorni (dal 5 dicembre 2020 al 4 gennaio 2021) avrebbe ricevuto 14 chili di cocaina in quattro forniture, per un valore totale di mezzo milione di euro.

L’organizzazione era inoltre in grado di “rifornirsi di notevoli quantità di marijuana“,

Gli arresti in flagranza dei corrieri di cocaina a Cuneo e Milano

A gennaio erano stati effettuati gli arresti in flagranza di corrieri dalla Germania a Cuneo e Milano.

Il primo trasportava oltre 22 chili di cocaina, il secondo circa 8 chili, mentre il terzo, arrestato dopo una decina di giorni, trasportava un quantitativo di almeno dodici chili.

Nel corso delle operazioni sono risultate complessivamente 22 le persone indagate, con cinque arresti in flagranza di reato.