Arrestata una mamma a Milano, terribile accusa: deodorante spray sulla figlia di 16 mesi per farla ricoverare

Avrebbe spruzzato per mesi deodorante spray sulla figlia di soli 16 mesi in quantità eccessive, forse con l’obiettivo di farla ricoverare. Una madre di 29 anni è stata arrestata a Milano con l’accusa di maltrattamenti aggravati.

Le visite in ospedale

Stando a quanto riportato da ‘La Repubblica’, la bambina, di soli 16 mesi, sarebbe stata portata dalla madre diverse volte in differenti ospedali lombardi con rossori e abrasioni sul corpo. Nessuno, però, riusciva a capire da cosa potessero essere stati causati. La bambina veniva ricoverata per alcuni giorni e poi fatta tornare a casa.

La svolta è arrivata in un ospedale milanese, dove hanno scoperto che sarebbe stata la stessa madre a provocare le irritazioni alla figlia, spruzzando un deodorante spray al borotalco sul suo corpo in quantità eccessive. Secondo quanto riferito da ‘La Repubblica’, la donna potrebbe averlo fatto per poter tenere la bambina in ospedale, standoci anche lei, per quella che potrebbe essere una forma di depressione post partum.

L’intervento della Squadra Mobile

La donna, di 29 anni, è stata arrestata per maltrattamenti aggravati. Le indagini della Squadra Mobile sono partite nelle scorse settimane: la donna aveva portato diverse volte la figlia in ospedale negli scorsi 4 mesi, sempre con la stessa problematica. Dopo 3 o 4 giorni di ricovero, la bimba tornava a casa.

Nell’ultimo ospedale, un grande centro milanese, i medici si sono insospettiti e hanno deciso di richiedere l’intervento della Squadra Mobile, che ha lavorato assieme al Dipartimento che tutela minori e fasce deboli della Procura di Milano.

Stando a quanto ricostruito e riportato da ‘La Repubblica’, sarebbe stata la madre a provocare le lesioni alla piccola e il suo gesto potrebbe essere motivato con l’obiettivo di far ricoverare la bambina.

Il padre della bimba sarebbe stato all’oscuro di tutto

Il padre della bambina sarebbe stato all’oscuro di tutto. La piccola è stata affidata ai servizi sociali.