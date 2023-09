Arisa a Belve sul sostegno a Giorgia Meloni e le critiche Lgbtqia+: "Licenziata da icona gay? Ma che me frega"

Arisa torna a far parlare di sé. La cantante ha commentato la polemica con la comunità Lgbtqia+ ospite del programma “Belve” condotto da Francesca Fagnani su Rai2.

Le dichiarazioni della cantante

“Licenziata da icona gay? Me ne frego. Mi sono sentita non capita dalla comunità Lgbtqi+ come una persona che si è battuta per una parte di persone ingrate. Mi hanno deluso le persone ai vertici” ha dichiarato Arisa ospite di “Belve”, il programma condotto da Francesca Fagnani in onda su Rai2.

Arisa, in un’intervista concessa a Peter Gomez durante il programma La Confessione, aveva espresso un apprezzamento generale nei confronti della premier. “Giorgia Meloni mi piace perché ha molta cazzimma. Questa cosa andrà contro di me”.

Arisa aveva ammesso che quelle di Meloni “non sono posizioni aperte” ma l’aveva giustificata dicendo che “si comporta come una mamma molto severa e spaventata“.

La polemica con Paola Iezzi

E sul botta e risposta con Paola Iezzi del duo Paola e Chiara che aveva definito infelice quel commento di Arisa, Francesca Fagnani ricorda la risposta pungente di Arisa con il dito medio puntato.

“Era anche senza manicure fatta“, scherza la cantante. Iezzi aveva criticato la collega ligure durante la presentazione del Roma Pride.

Fonte foto: ANSA Arisa ospite del programma “Belve” in onda su Rai2

“Non mi sento di recriminare Rosalba per quello che ha fatto. Gli artisti spesso vivono nella paura di non lavorare. Non tutti abbiamo le spalle coperte allo stesso modo” ha detto in un primo momento, accusando la collega di non avere “self confidence nell’esprimere noi stessi”. Ma ripetendo che quella di Arisa è stata una tipica “uscita diciamo infelice“, Iezzi ha poi piazzato la bordata.

Le dichiarazioni sui genitori

Arisa ha poi parlato del suo rapporto con i genitori. “I miei genitori – ricorda, come riportato dall’Adnkronos – si sono trovati di fronte ad un essere anomalo e loro erano un pò inesperti, avevano le loro problematiche. Io li ringrazio sempre perché mi hanno preparata a tutto, posso sopportare qualsiasi cosa”.

Un’artista complicata, “un pò matta“, incalza la Fagnani. “Sono considerata un’artista difficile “replica Arisa, “ma lo dicono apposta, perché ho un senso del dovere molto radicato che arriva anche dalle mie origini. Cambio spesso idea e ho bisogno di molto tempo per prendere una decisione”.

Incompresa dalle persone? Chiede ancora la conduttrice. “Perché la gente dovrebbe capire me? Non gliene frega niente, non me ne frega niente, ci ho rinunciato”, conclude Arisa.