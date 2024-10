Arianna Meloni alimenta la tensione nel governo contro la manovra di Giorgetti: "Non ci saranno sacrifici"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Ancora scontro nel Governo. Arianna Meloni, coordinatrice nazionale di Fratelli d’Italia e sorella della presidente del Consiglio, smentisce il ministro dell’Economia Giorgetti, che aveva parlato di una manovra “Con sacrifici per tutti”.

Arianna Meloni ferma Giorgetti: “Nessun sacrificio”

La coordinatrice nazionale di Fratelli d’Italia Arianna Meloni ha commentato le parole del ministro Giorgetti sulla manovra che hanno causato un netto calo dei titoli italiani alla Borsa di Milano nella giornata di venerdì 4 ottobre.

“Non sarà una manovra di sacrifici, non sarà una manovra che penalizzerà le famiglie, le imprese, i lavoratori, questo è sicuro” ha detto la sorella della presidente del consiglio parlando a la Repubblica da Brucoli, provincia di Siracusa, dove si svolge la riunione nazionale dei parlamentari di Fratelli d’Italia.

Fonte foto: ANSA Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti

“Siamo coesi, il governo durerà fino a fine legislatura, al 2027, c’è un programma che abbiamo presentato agli elettori e quella è la bussola. Poi certo, ci sta anche una dialettica interna, possono esserci sfumature” aggiunge, commentando le tensioni all’interno della maggioranza.

L’attacco alle opposizioni

Arianna Meloni attacca poi le opposizioni che hanno a loro volta commentato duramente le parole di Giorgetti a Bloomberg e si sono opposte a una manovra che introduca nuove tasse.

“Questa storia della manovra lacrime e sangue mi ricorda il racconto che si faceva sulle nomine in Europa, che saremmo stati isolati in Ue perché non abbiamo votato Von der Leyen: invece non siamo stati isolati, anzi abbiamo deleghe molto pesanti e l’Italia è centrale” ha dichiarato.

“Ora dicono che metteremo tasse su famiglie e imprese. Ma è il contrario: noi lavoriamo per le famiglie, per le imprese e per i lavoratori” ha poi continuato sul tema la sorella della presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Cosa ha detto Giorgetti sulla manovra

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, in un’intervista a Bloomberg pubblicata tra giovedì 3 e venerdì 4 ottobre, ha annunciato che la manovra finanziaria potrebbe richiedere un prelievo fiscale.

Il suo riferimento era soprattutto alla tassazione degli extraprofitti, una norma che il governo ha già tentato di implementare senza successo con le banche e che potrebbe provare a estendere anche ad altri settori.

La richiesta di sacrifici “Non solo dalle banche ma da parte di tutti” ha però spaventato gli investitori e causato un piccolo crollo della Borsa di Milano, poi recuperato pienamente durante la giornata del 4 ottobre.