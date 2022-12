Arezzo, terribile incidente nella notte: muore 21enne dopo lo schianto contro un muro di recinzione

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Un terribile incidente durante la notte ha colpito la città di Arezzo, dove un 21enne ha perso la vita dopo aver perso il controllo della sua auto. Lo schianto è avvenuto intorno alle 2 della notte tra mercoledì 14 e giovedì 15 dicembre.

Incidente ad Arezzo, muore 21enne

Come ricostruisce ‘Arezzo notizie’, nella notte tra il 14 e il 15 dicembre un 21enne stava percorrendo la Setteponti.

L’auto, di piccola cilindrata, si trovava in località Quarata quando il ragazzo al volante avrebbe perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro il muro di recinzione di un’abitazione.

Quarata, Arezzo: un 21enne ha perso la vita durante un incidente nella notte

Dopo lo scontro, l’auto è rimbalzata contro un palo della luce che è stato divelto, lasciando i residenti della zona senza corrente elettrica per diverse ore.

L’arrivo dei soccorsi

Sul luogo sono subito intervenute un’automedica di Arezzo insieme a un’ambulanza della Misericordia, oltre ai vigili del fuoco e i carabinieri.

Nonostante i disperati tentativi di rianimazione, il 21enne è morto durante il trasporto presso l’ospedale di Arezzo. Gli inquirenti hanno aperto un’indagine per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Secondo un’ipotesi riportata da ‘La Nazione’ la giovane vittima potrebbe aver perso il controllo dell’auto a causa dell’asfalto bagnato.

L’auto finita all’interno di una proprietà privata

Come riporta ‘Corriere di Arezzo’, dopo lo schianto l’auto ha terminato la sua corsa all’interno di una proprietà privata dove ha danneggiato centraline di luce e gas.

Negli ultimi giorni in Italia si registra un bilancio preoccupante sugli incidenti stradali finiti in tragedia: solamente il 13 dicembre a Potenza un incidente mortale ha costretto i vigili del fuoco all’uso di cesoie e divaricatori per estrarre le vittime dalle lamiere.

Ancora, una navigatrice ha perso la vita durante un Rally nel Veneto mentre il Grande Raccordo Anulare di Roma ultimamente è stato teatro di due tragedie, con un autista morto dopo essersi scontrato contro un pilone.

La seconda tragedia legata al GRA è quella di Alessia Sbal, travolta da un tir dopo un tamponamento: la donna era stata speronata da un camion, quindi aveva invitato l’autista ad accostare per compilare la constatazione amichevole. La 43 è stata travolta dal grosso automezzo mentre era al telefono col 112.