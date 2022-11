Arezzo, commessa aggredita da una cliente: "Mi avete venduto un telefono senza WhatsApp"

Una commessa è stata aggredita alla cassa di un negozio Euronics di Arezzo, dove una cliente ha cominciato ad inveirle contro. Il motivo: “Mi avete venduto un telefono senza WhatsApp“. La furia della cliente ha portato all’intervento della polizia.

Commessa aggredita ad Arezzo, la motivazione legata a WhatsApp

La notizia è riportata da ‘ArezzoWeb’ e ripresa dalle principali testate nazionali.

L’episodio si sarebbe verificato nel punto vendita Euronics di via Mecenate, nel capoluogo toscano, dove la donna si sarebbe recata per acquistare un ferro da stiro.

Viale Mecenate, Arezzo: una donna ha aggredito una cassiera di Euronics

Un commesso l’ha servita illustrandole i pro e i contro dell’articolo, quando improvvisamente la donna si sarebbe messa ad urlare alla cassa.

Alla cassiera avrebbe urlato: “Mi avete venduto un telefonino senza WhatsApp, a me non serve a nulla”. La cassiera avrebbe tentato di difendersi spiegando che l’applicazione non è per forza di cose pre-installata sui dispositivi al momento dell’acquisto, ma gli utenti possono scaricarla e installarla in completa autonomia.

‘ArezzoWeb’ descrive la ragazza come una “giovane donna con appariscenti tacchi a spillo” e “in evidente stato confusionale“.

L’intervento della polizia

Nonostante le spiegazioni della commessa, la donna non sarebbe riuscita a calmarsi.

A quel punto le sue parole si sarebbero fatte minacciose al punto da richiedere un intervento delle forze dell’ordine.

Gli agenti sarebbero intervenuti con due auto e avrebbero quindi tentato di calmare la giovane cliente. Nel frattempo avrebbero rassicurato la commessa, visibilmente spaventata dall’accaduto.

La cliente alterata, quindi, avrebbe lasciato il negozio rinunciando all’acquisto del ferro da stiro con la promessa di ritornare l’indomani mattina nello stesso punto vendita Euronics.

‘ArezzoWeb’ ha riportato la notizia giovedì 3 novembre, e per il momento non sono noti aggiornamenti.

Le parole di un testimone

Una vicenda certamente singolare, quella riportata da ‘ArezzoWeb’.

Il notiziario locale ha anche riportato le parole di un testimone: “È diventato pericoloso uscire in questa città anche di giorno, dietro l’angolo puoi sempre incontrare un pazzo”.