Ardea, donna trans trovata morta in hotel: svolta nel caso, arrestato un 35enne. Cosa è successo

Svolta nel caso della transessuale trovata morta il 5 ottobre scorso in una camera d’albergo a Marina di Tor San Lorenzo, nel comune di Ardea: dopo 20 giorni di indagini è stato arrestato un uomo.

L’arresto

I Carabinieri hanno arrestato un 35enne italiano, accusato dell’omicidio della trans argentina, di 47 anni. L’uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Velletri.

La scoperta del cadavere

Stando a quanto riportato da ‘La Repubblica’, la trans era solita affittare una delle stanze dell’albergo per esercitare la prostituzione. Il 5 ottobre era rimasta in camera tutta la mattina. Dopo non aver ricevuto risposte, attorno alle ore 15, era stato chiesto l’intervento dei soccorsi al 112. Il corpo non presentava segni di violenza molto evidenti.

Fonte foto: Tuttocittà L’omicidio è avvenuto a Marina di Tor San Lorenzo, nel comune di Ardea.

Le indagini

Nonostante sul corpo della vittima non fossero presenti segni di violenza molto evidenti, i militari hanno avviato subito le indagini per omicidio fino a risalire al 35enne italiano. Nello specifico, i militari del nucleo investigativo di Frascati e della compagnia di Anzio hanno ricostruito le ultime ore di vita della vittima, i suoi contatti e le chiamate registrate sul cellulare. Il movente dell’omicidio è ancora da chiarire, ma le indagini hanno permesso di raccogliere sufficienti e gravi elementi di colpevolezza a carico dell’uomo che è stato arrestato.