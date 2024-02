Architetta incinta trovata morta a Novoli dal marito: 31enne stroncata da un arresto cardiaco in casa

Una giovane professionista di 31 anni, Alessia Quarta, è stata trovata senza vita dal marito, nella loro casa di Novoli, in provincia di Lecce. L’architetta era sposata da un anno e da qualche settimana aveva scoperto di essere incinta. Secondo quanto riportato da Repubblica, la donna è morta per un arresto cardiaco.

Il ritrovamento a Novoli

Da quanto ricostruito dalle testate locali, tornando da lavoro intorno alle 20 del 16 febbraio, il marito avrebbe trovato la 31enne priva di sensi nel bagno di casa.

La donna si trovava da sola e si sarebbe sentita improvvisamente male. Allertati i soccorsi, sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 che ha provato a rianimare la giovane professionista, ma senza successo.

Fonte foto: ANSA

Il comune di Novoli dove la 31enne architetta è stata trovata senza vita nella sua abitazione

Le cause della morte

Secondo quanto riportato da Repubblica, la 31enne non soffriva di nessun problema di salute. Gli accertamenti avviati dai carabinieri, sulla base dei riscontri del personale medico, avrebbero confermato il decesso della donna per morte naturale.

Tuttavia ulteriori esami potrebbero essere disposti nelle prossime ore, di concerto con la pm Rosaria Petrolo, per stabilire con maggior precisione cosa abbia causato la morte di Alessia Quarta.

Il cordoglio per l’architetta incinta

La notizia del malore fatale per la giovane professionista molto conosciuta a Novoli si è diffusa rapidamente nel paese, per il dolore di parenti, amici e conoscenti.

Innumerevoli i messaggi di condoglianze sui social e anche dell’amministrazione locale è arrivato il cordoglio per la 31enne

Tra i primi a raggiungere l’abitazione della giovane coppia è stato proprio il sindaco di Novoli, Marco De Luca: “Sono stato in casa fino a mezzanotte – ha racconta a Repubblica – provo un dolore incredibile per questa ragazza che conoscevo personalmente”.

Alessia Quarta si era laureata in Architettura presso il Politecnico di Torino. Rientrata in paese, da qualche mese, aveva trovato impiego come insegnante in una scuola ed era incinta soltanto da poche settimane.

Descritta da chi la conosceva coma una donna estroversa e sempre sorridente, condivideva la passione per i viaggi con il marito, componente della Protezione civile del paese, con il quale di recente aveva coronato il sogno di visitare il Giappone.