Aquileia, donna uccisa dal prete del paese: investita mentre andava dai nipotini in bicicletta

Tragedia ad Aquileia, in provincia di Udine. La 75enne Ivalda Folla è morta a causa delle gravi ferite riportate a seguito di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di domenica 6 novembre nella frazione di San Zili. L’anziana era in sella alla bicicletta quando, per cause al vaglio delle forze dell’ordine, è stata investita da una vettura guidata dal parroco del paese. Si stava recando dai suoi nipotini.

L’incidente mortale

Il sinistro, secondo quanto riportato dall’Ansa, è avvenuto lungo la ex strada provinciale 8, che collega Aquileia e Fiumicello.

Alla guida dell’automobile c’era il parroco di Aquileia, don Adelchi Cabass. L’uomo, sotto choc, non è stato portato in ospedale.

Si tratta dell’ennesimo incidente mortale, che coinvolge ciclisti, registrato in Friuli.

I soccorsi

Lanciato l’allarme, gli infermieri della centrale Sores hanno inviato l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Cervignano del Friuli e l’elisoccorso.

Inutile ogni tentativo di rianimare la donna, morta a causa delle ferite riportate nel grave incidente. Sul posto sono giunti i Carabinieri per i rilievi.

Fonte foto: Virgilio Notizie Aquileia, in provincia di Udine, luogo del sinistro

Il luogo dell’incidente è stato raggiunto anche dal sindaco di Aquileia, Emanuele Zorino.

La dinamica

Secondo quanto ricostruito, la bici e l’auto viaggiavano nella stessa direzione di marcia.

La donna stava raggiungendo alcuni parenti che abitano lungo la strada ex provinciale ed era quasi arrivata a destinazione.

Ancora non è chiara la dinamica del sinistro sulla quale stanno indagando ora i Carbainieri di Palmanova.