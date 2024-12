Apple ritira gli iPhone 14 e iPhone SE dal mercato europeo: la normativa Ue che ha imposto la decisione

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Apple ritira i modelli iPhone 14, iPhone 14 Plus e iPhone SE dal mercato europeo, in seguito alla nuova normativa Ue che impone l’uso della porta USB-C per la ricarica. Sebbene il colosso di Cupertino avesse già adeguato i modelli successivi, i dispositivi con connettore Lightning sono stati ritirati anticipatamente. La mossa accelera quindi l’addio di iPhone 14, già previsto per settembre 2025.

iPhone 14, perché Apple li ritira

Con l’entrata in vigore della nuova normativa europea il 28 dicembre 2024, che obbliga tutti i dispositivi venduti nell’Ue a basarsi su una porta USB-C per la ricarica, i dispositivi obsoleti devono essere rimossi dal mercato.

Apple ha dovuto quindi agire di conseguenza: il gigante tecnologico ha ritirato i modelli iPhone 14, iPhone 14 Plus e iPhone SE dai suoi store europei, poiché ancora equipaggiati con il connettore Lightning, tecnologia “storica” del marchio.

Fonte foto: iStock

Il connettore Usb-C, nuovo standard europeo per la ricarica

Sebbene l’azienda avesse già adeguato i suoi dispositivi più recenti, come gli iPhone 15 e iPhone 16, alla nuova regolamentazione, i vecchi modelli con Lightning erano ancora disponibili in commercio. Di conseguenza, è arrivato il ritiro obbligato, che ha coinvolto tutti i Paesi dell’Ue, Italia inclusa.

Apple li sostituirà con nuovi modelli

Questa decisione comporta il ritiro di milioni di modelli di iPhone, che sebbene fossero ormai stati superati dai nuovi dispositivi prodotti da Cupertino, godevano ancora di un bacino di potenziali clienti di tutto rispetto.

Per correre ai ripari, Apple ha già programmato il lancio della quarta generazione dell’iPhone SE, una versione più economica del proprio smartphone, con l’uscita prevista a breve (si parla di marzo 2024).

Questo nuovo modello sarà equipaggiato ovviamente con una porta USB-C, permettendo così il suo ritorno nel mercato europeo.

Per quanto riguarda gli iPhone 14 e 14 Plus, la loro uscita era già prevista per settembre 2025, per cui la decisione va semplicemente ad anticipare i tempi di nove mesi, per adeguarsi alla legge Ue.

Cosa dice la normativa Ue sui caricabatterie

La normativa europea impone l’uso esclusivo della porta USB-C per tutti i dispositivi elettronici venduti nell’Unione Europea, riguardando smartphone, tablet, fotocamere, cuffie, altoparlanti portatili, e-reader, tastiere, mouse e altri dispositivi, uniformando il mercato della ricarica.

La standardizzazione è soprattutto un passo verso una maggiore sostenibilità, dato che ogni anno nell’Ue vengono generati milioni di tonnellate di rifiuti elettronici, di cui solo una parte viene riciclata.

Oltre alla motivazione principale, la scelta è vista anche come l’opportunità di offrire un risparmio sui costi per le famiglie, che potranno evitare l’acquisto di nuovi caricabatterie.