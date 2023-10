Apple prepara l'evento Scary Fast di Halloween, potrebbe lanciare un nuovo Mac: data e ora dell'appuntamento

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Un nuovo appuntamento di Apple è alle porte con l’evento Scary Fast, e gli amanti della “mela morsicata” non possono fare a meno di attendere con ansia la notte del 30 ottobre. In questa data il gigante tecnologico svelerà la seconda ondata di sorprese per la stagione autunnale. Dopo l’evento di settembre, che ha visto la presentazione degli altamente attesi iPhone 15 e l’innovativo Apple Watch Series 9, è giunto il momento per dei nuovi prodotti. Con un nome enigmatico per l’evento, che sembra suggerire prestazioni da brivido, le principali stelle dell’evento sembrerebbero essere i nuovi Mac, destinati a salire sul palco con caratteristiche spaventosamente veloci.

Data e ora dell’evento

Chi è avvezzo all’universo Apple sa già che ottobre è tradizionalmente il mese degli iPad, ma quest’anno si prospetta un evento completamente centrato sui Mac, come indicato dalle voci di corridoio.

L’evento è previsto per il 30 ottobre con inizio alle ore 17 della California, per cui in Italia si potrà seguirlo a partire dall’una di notte fra lunedì 30 e martedì 31 ottobre. L’attenzione si concentra, in particolare, su un possibile nuovo iMac da 24 pollici e sull’annuncio di una nuova linea di MacBook Pro.

Secondo il giornalista Bloomberg Mark Gurman, le scorte dei modelli attuali stanno diminuendo, un segno che potrebbe suggerire l’arrivo di prodotti freschi e innovativi. Al contrario, sembra che i fan dei MacBook Air dovranno pazientare fino all’anno successivo.

Come sarà il nuovo iMac

Uno dei prodotti più attesi è il nuovo iMac, che come in molti hanno sottolineato necessita di un rinnovamento. L’ultima versione del computer all-in-one risale ad aprile 2021 ed è dotata di chip M1.

Il 30 ottobre dovrebbe segnare un passo avanti con l’introduzione del nuovissimo chip M3, che si prevede verrà montato anche sui prossimi MacBook Pro. La peculiarità di questo chip, come suggerito dal nome dell’evento, sarà una spinta significativa nelle prestazioni, promettendo di accelerare il mondo Apple.

