Apple lancia il visore per la realtà virtuale aumentata al WWDC 2023: quanto potrebbe costare il dispositivo

Apple lancia dopo 7 anni di sviluppo il suo visore per la realtà mista, ma non sarà alla portata di tutti. Gli occhialoni del colosso guidato da Tim Cook costeranno circa tre volte i prodotti equivalenti delle concorrenti come Meta. La presentazione dell’ultima creatura in casa Cupertino è in programma nella giornata di lunedì 5 giugno alla conferenza annuale degli sviluppatori, nel teatro intitolato al pioniere dell’azienda, Steve Jobs.

Quanto potrebbe costare il visore di Apple

Secondo le indiscrezioni che circolano da tempo il visore dovrebbe chiamarsi ‘Reality pro’ e dovrebbe avere un costo di circa 3mia dollari, 10 volte il prezzo di Quest 2, il principale visore di Meta, e tre volte in più visore Quest Pro di fascia alta di Meta.

Il dispositivo dovrebbe fare da collegamento tra la ‘realtà virtuale’, nella quale l’individuo si trova immerso in un’esperienza completamente digitale, e la ‘realtà aumentata’, in cui mondo virtuale e reale si sovrappongono.

Le caratteristiche del visore

Stando alle anticipazioni circolate nei mesi prima del lancio, il visore dovrebbe essere molto più pesante rispetto alla prima idea di produrre degli occhiali leggeri, risalente al 2016.

Il dispositivo per la realtà mista potrebbe essere realizzato in vetro e fibra di carbonio, con due schermi a 4K, uno per occhio, una dozzina di sensori e telecamere per consentire il tracciamento preciso dei gesti delle mani e degli occhi.

Per non appesantirlo ulteriormente, la batteria dovrebbe essere esterna, collegata con i cavi e da ricaricare tramite USB-C utilizzando il caricabatteria del MacBook Pro, per un’autonomia intorno alle due ore.

Quando sarà messo in vendita

Nonostante il lancio imminente, il visore per la realtà mista della società di Cupertino non dovrebbe essere messo in commercio fino a settembre, quando terminerà l’esercizio 2023, che per l’azienda si prospetta in calo del 2% dei ricavi, a 385 miliardi di dollari.

Le vendite della nuova trovata in casa Apple dovrebbero anche aiutare nell’anno successivo a risollevare i ricavi, secondo le previsioni, del 7%, facendo risalire l’asticella a quota 411 miliardi di dollari.

Stando agli esperti del settore, il visore di Apple sarà probabilmente rivolto a tre tipi di pubblico: clienti aziendali, giocatori di video games e sviluppatori di software. Mentre il resto della platea di consumatori dovrà attendere le versioni successive per vedere un prodotto alla portata di tutti.