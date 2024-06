Apple lancia Intelligence che integra l'AI in iPhone e iMac: tutte le novità del WWDC 2024 da ChatGPT a iOS18

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

La grande novità di Apple è l’avvio di una nuova era segnata dall’intelligenza artificiale, integrata nei suoi sistemi operativi e app con il servizio Apple Intelligence che sarà capace di elaborare richieste direttamente sui dispositivi come iPhone, iMac e iPad. Questa tecnologia è stata presentata nel corso dell’evento Worldwide Developers Conference 2024, che ha visto l’introduzione di altre innovazioni come l’accordo con OpenAI per integrare ChatGPT e il nuovo sistema operativo iOS18.

Apple Intelligence integrato in iPhone e iMac: cos’è e come funziona

Apple ha quindi introdotto Apple Intelligence, che a differenza di molte soluzioni attuali, può elaborare numerose richieste direttamente sui dispositivi della mela morsicata.

Apple Intelligence offre la comprensione del linguaggio naturale e strumenti di scrittura avanzati. Consente l’interazione con varie app, come Mail, Notes, Safari, Pages, Keynote e app di terze parti, facilitando la scrittura e la rielaborazione dei testi.

Inoltre, può comprendere immagini e operazioni contestuali personali. Funzionalità che offrono un’esperienza utente avanzata e integrata, migliorando la comunicazione e l’interazione con il dispositivo.

Le capacità avanzate dello strumento stanno proprio nella comprensione delle informazioni personali e al contesto dell’utente: tuttavia, i dati pertinenti non saranno condivisi né elaborati nel cloud, garantendo la sicurezza all’interno del dispositivo.

Con Apple Intelligence miglioramenti notevoli per Siri

La nuova era di Apple dovrebbe segnare una svolta anche per Siri, con l’assistente virtuale che dovrebbe iniziare a diventare davvero molto utile per l’utente.

Grazie a interazioni di maggiore qualità con le altre app, Siri sarà in grado ad esempio di trovare qualcosa al nostro posto nel dispositivo, come la foto di un documento d’identità, carpirne i dati e inserirli in modo autonomo su un modulo online.

Non solo Apple Intelligence: l’integrazione con ChatGPT e iOS18

La notizia per i possessori di device Apple è che tutti i dispositivi che potranno essere aggiornati al nuovo sistema operativo, ovvero iOS18, potranno usufruire gratuitamente del nuovo strumento di AI Apple Intelligence.

Ma le potenzialità dell’intelligenza artificiale non si limitano al solo solo software proprietario: un esempio eclatante è l’accordo annunciato con OpenAI per integrare Apple Intelligence con ChatGPT.

In virtù di questa collaborazione, gli utenti Apple potranno utilizzare gratuitamente la versione 4.0 di ChatGPT anche senza avere un account.

Apple Intelligence sarà lanciato su iOS 18, iPadOS 18 e macOS Sequoia, con il supporto per altri modelli di intelligenza artificiale pianificato per il futuro. Sarà compatibile con iPhone 15 Pro, iPad e Mac con M1 e versioni successive.