Appicca un incendio in casa a Vittoria vicino Ragusa, dentro c'era la famiglia: morta la madre, gravi 2 bimbi

Gravissimo episodio a Vittoria vicino Ragusa: una donna è morta, gravi invece due bambini, ustionati nell’incendio della loro casa. Stando a quanto emerso dalle indagini ad appiccare il fuoco sarebbe stato il figlio più grande di una coppia di genitori, sembra dopo una lite familiare. La vittima sarebbe la madre dell’arrestato.

Incendio in casa a Vittoria

L’incendio è divampato nella notte tra mercoledì 12 e giovedì 13 giugno a Vittoria, in provincia di Ragusa. Secondo quanto riporta Ansa, il rogo si è sviluppato intorno alle 2.30 in una piccola abitazione in piazza dell’Unità, nella parte più antica della città.

Le fiamme hanno ben presto avvolto l’intera casa, andata distrutta, sorprendendo nel sonno la famiglia che ci viveva.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’incendio a Vittoria, in provincia di Ragusa

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e le forze dell’ordine, i vigili del fuoco hanno soccorso e portato fuori i feriti e spento le fiamme.

Morta una donna, gravi due bimbi

Morta a causa delle gravi ustioni la madre dell’uomo che ha appiccato l’incendio.

Si tratterebbe di un tunisino con problemi psichici, arrestato dalla polizia.

Nell’incendio sarebbero rimasti gravemente ustionati anche due bimbi, ossia i fratellini del fermato, e il marito della donna deceduta.

I feriti sono stati trasportati negli ospedali di Ragusa e Vittoria, ma si sta valutando il trasferimento al Cannizzaro di Catania per la gravità delle loro condizioni.

Appicca incendio alla casa della madre

Secondo i primi rilievi non si è trattato di un incidente: l’incendio sarebbe stato appiccato dal figlio più grande della vittima.

Stando a una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe uscito di casa dopo una lite coi genitori. Poi sarebbe tornato e avrebbe dato fuoco alla casa.

Avrebbe appiccato il rogo ammonticchiando dei copertoni davanti all’abitazione e poi dandoli alle fiamme con una torcia improvvisata, un bastone con uno straccio imbevuto di liquido infiammabile.