App PosteID e Spid in down, l'applicazione e i servizi di Poste non funzionano: cosa succede, le segnalazioni

L’app di Poste Italiane, PosteID e il relativo servizio Spid sono andate improvvisamente in down su tutto il territorio italiano lunedì 15 luglio, causando evidenti disagi a tantissimi utenti. Le prime segnalazioni del malfunzionamento sono emerse in mattinata e si sono intensificate nel pomeriggio dopo le 17. Mentre nessuna soluzione è sembrata funzionare per diverso tempo, sono emersi problemi anche per altre app collegate come quelle di PostePay e BancoPosta.

L’app PosteID non funziona: lo Spid down in tutta Italia

Non è iniziata bene la settimana di Poste Italiane e dei tantissimi utenti dell’applicazione PosteID, uno dei provider del servizio Spid più diffusi in Italia.

A partire dalla mattina di lunedì 15 luglio, infatti, si sono rincorse online le segnalazioni di malfunzionamenti dell’applicazione, un fenomeno che si è aggravato vistosamente nel pomeriggio, dalle 17 in poi, probabilmente a causa della fine del turno di lavoro.

Il sito specializzato Downdetector ha infatti riportato un’impennata delle segnalazioni fra le 16 e le 19, ma tanti sono stati gli utenti che hanno manifestato il proprio disagio anche sui social.

Il messaggio di errore sull’app PosteID

Aprendo l’app gli utilizzatori si sono trovati davanti il seguente messaggio di errore: “Gentile Cliente, a seguito di un aggiornamento sui nostri sistemi, devi installare nuovamente l’App PosteID. Disinstallala dal tuo dispositivo e poi scaricala dallo store”.

La comunicazione, tuttavia, è apparsa del tutto fuorviante. Non è stato confermato, infatti, che ci sia in atto un’operazione di aggiornamento dei software, e ad ogni modo anche eseguendo l’operazione consigliata, il problema non viene risolto.

Molti sono infatti gli utenti che, dopo aver rimosso l’app dal proprio dispositivo e averla scaricata di nuovo, si sono trovati davanti lo stesso problema.

Alcuni, inoltre, hanno segnalato di essere riusciti a entrare nell’app dietro insistenza, fatto che va a confermare l’assenza di aggiornamenti in corso.

I problemi per le altre app di Poste Italiane

Secondo le segnalazioni su Downdetector, il problema inoltre non riguarda solo PosteID. Diversi utenti lamentano malfunzionamenti anche con le app PostePay e BancoPosta.

Perdurano inoltre i problemi con le credenziali SPID, che impediscono l’accesso al Sistema Pubblico di Identità Digitale già prima di arrivare a PosteID per la conferma del login.

Anche sulla pagina Facebook di Poste Italiane molti utenti esprimono insoddisfazione per i disservizi. Al momento, l’azienda non ha rilasciato comunicazioni ufficiali in merito e si limita a indirizzare gli utenti verso l’assistente digitale: un consiglio che finisce solo per aumentare la frustrazione.